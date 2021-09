L’Associazione Petali e Parole, in collaborazione con il Comune di Ranica, presenta: Floreka – XIII Edizione

Il 25 e 26 settembre la tredicesima edizione di Floreka, mostra-mercato di giardinaggio e produzioni d’arte creativa, porta a Ranica (BG) una cascata di fiori e piante.

E una serie di iniziative ed eventi impedibili.

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 – Parco Camozzi a Ranica

Sabato 25 settembre debutta la tredicesima edizione di Floreka, mostra-mercato di giardinaggio e produzioni d’artigianato creative che fino a domenica 26 settembre porterà a Ranica, in provincia di Bergamo, profumi, colori, piante, fiori e non solo.

Nello spazio del Parco Camozzi, area esterna della storica villa Camozzi – sede del Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto Mario Negri – divenuta da anni il centrale parco pubblico cittadino, l’evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita continua a promuovere bellezza e ispirazione per tutte le età.

In che modo?

Floreka, il percorso espositivo

Da un lato con la due giorni ‘classica’ di Floreka e cioè il percorso espositivo, quest’anno per la prima volta ospitato dal Parco Camozzi di Ranica: è qui che troverà spazio il parterre di vivaisti e floricoltori, artigiani e designer, chiamati a interpretare la Cura del pianeta e della Terra (prima di tutto), fil rouge dell’edizione 2021, in un percorso attraverso le molteplici anime creative della manifestazione.

Dall’altro, con un ricco corollario di appuntamenti e incontri lungo i due giorni di evento: un fitto calendario di workshop e iniziative pensato per tutte le fasce d’età.

Floreka, incontro con Francesca Pacchetti

La natura è il fulcro della vita e delle attività di Francesca Pacchetti, alias La Raccontadina, che dopo il successo di “Racconti a passo di vanga” presenta a Floreka il suo nuovo libro “Il Giro del cuore in 365 giorni” (Ed. Pentagora). L’incontro con l’autrice, previsto alle ore 10.00, è a cura di Lorita Biffi di Spazio Terzo Mondo – una delle storiche collaborazioni della manifestazione.

EDIZIONE 2021 FLOREKA

Quando: 25 e 26 settembre 2021

Dove: Parco Camozzi, Ranica (BG)

Orari: sabato 25 settembre dalle ore 10 alle ore 22

Domenica 26 settembre dalle ore 7.30 alle ore 18.30

L’ingresso alla manifestazione è libero.

Per informazione e aggiornamenti su calendario di appuntamenti e workshop: http://floreka.it/

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia