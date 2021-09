Grande successo di pubblico e di numeri per la 34ma edizione del Ferrara Buskers Festival

La XXXIV edizione del Ferrara Buskers Festival è stata un successo di pubblico e di numeri, tutti in una forte crescita e in ogni settore. Le connessioni amministrazioni pubbliche, cucciassociazioni, enti locali, aziende private, sono state ampliate e sviluppate. La sede del Parco Massari, scelta per lo svolgimento del festival, ha permesso un controllo capillare delle affluenze di pubblico, contingentato a norma di legge a 1000 presenze contemporaneamente per sera, e un monitoraggio dello stesso.

Ferrara Buskers Festival, le dichiarazioni della presidente Associazione

“E stato il più bel festival che io abbia mai vissuto” ha dichiarato Rebecca Bottoni, presidente dell’Associazione Ferrara Buskers Festival, e ancora “In questo anno di difficile ripartenza abbiamo sentito fortissima la presenza e la collaborazione del Comune di Ferrara, di tutte le istituzioni e delle forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, che si sono messe a completa disposizione, dando un enorme contributo al sereno svolgimento di questa edizione”.

Ferrara Buskers Festival, sold out

Il Ferrara Buskers Festival ha registrato sold out sia nella data di anteprima di Comacchio (24 agosto) che in tutte quelle di Ferrara (25-29 agosto). Sul fronte delle vendite di biglietti, la forma maggiormente utilizzata è stata quella dell’acquisto online (75,6%) rispetto alla vendita one to one (24,4%).

Il 20% del pubblico totale era per la prima volta a Ferrara, un altro 20% era già venuto in precedenza solo per seguire il festival mentre il 32,7 % ha partecipato per la prima volta. La provenienza esterna alla città è stata da Bologna, Milano, Padova, Verona, Parma, Roma, Venezia.

Ferrara Buskers Festival, il progetto Inclusivity

Il festival ha dedicato molte energie a progetti collaterali ma non meno importanti come il progetto Inclusivity con spettacoli di non udenti per l’inclusione reciproca, organizzati dalle associazioni ENS e AIUDUS così come la presenza della “Si Può Fare Band” band composta da ragazzi con disabilità mentale. Il laboratorio per bambini organizzato dalla Scuola di Musica di Comacchio, ha avuto la presenza di decine di bambini nella data di anteprima del 24 agosto.

