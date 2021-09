In Sport, il saluto a Federico Bocchia

La Società Sportiva Dilettantistica In Sport, in seguito alla decisione dell’atleta di lasciare il nuoto agonistico, desidera ringraziare Federico Bocchia per l’impegno e la professionalità con cui hai difeso i colori societari in queste Stagioni Sportive.

questo oltre il suo determinante apporto alla squadra agonistica In Sport Rane Rosse per raggiungere gli eccellenti risultati che ne hanno consentito il posizionamento stabile ai vertici del nuoto italiano.

In Sport, i risultati di Federico Bocchia

Nel prestigioso palmares del nostro “King Shark” – specializzato nei 50 metri stile libero – la partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, 1 finale mondiale, 3 medaglie d’oro ai Campionati Europei accompagnate da altri 2 argenti e 2 bronzi, 2 medaglie d’oro e 1 d’argento ai Campionati Mondiali Militari, 1 medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo, 2 Universiadi, 1 record italiano assoluto, 8 titoli italiani assoluti e 1 primato personale raggiunto a ben 33 anni.

In Sport, l’abbraccio a Federico Bocchia

Un plauso speciale alla sua grande capacità di trasferire agli altri – specialmente ai più giovani – la passione per il nostro meraviglioso sport.

Un sincero e speciale augurio di buona fortuna da parte di tutta la Società In Sport.

In Sport

