A Ortisei dal 4 settembre è ECOdolomites Week. E-Trophy, sfide e avventure a tutto… green

La mobilità dolce non ha freni né remore. Lo scorso anno nemmeno il Covid ha fermato il mountain rally per veicoli non inquinanti tra le vette Unesco. La dodicesima edizione torna più determinata che mai: un’intera settimana di divertimento e sensibilizzazione al turismo responsabile farà da corollario alla due giorni –venerdì 10 e sabato 11- dedicata alla tradizionale coppa verde. Partenza e arrivo a Ortisei, Val Gardena

Dopo un’undicesima edizione organizzata con successo e particolare grinta nell’anno difficilissimo del Covid, ECOdolomites -la kermesse per una mobilità e un turismo sostenibili che promuove tra le montagne dell’Alto Adige un futuro elettrico (sempre più prossimo)- non poteva che tornare ulteriormente “agguerrita”. Mantenuta saldamente la posizione nel 2020, quando il virus restituiva alla natura i suoi spazi e dava a noi l’occasione di riflettere sul cambiamento drastico che dobbiamo al pianeta, nel 2021 non resta che… esagerare

E allora, costruita attorno all’ormai tradizionale duegiorni dedicata all’e-trophy per veicoli non inquinanti –giunto con successo alla XII edizione appunto e in programma il 10 e l’11 settembre- ecco un’intera settimana di appuntamenti, riflessioni, svaghi, sfide all’insegna del divertimento, ma soprattutto della sensibilizzazione a un turismo sostenibile e rispettoso, in una delle destinazioni italiane più apprezzate nel mondo e al cospetto delle splendide Dolomiti, dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

A partire da sabato 4 settembre, la ECOdolomites Week, con lo stesso spirito eco-competitivo del rally cui si ispira, lancia la sfida green per aggiudicarsi il titolo di ECOdolomites Ambassador. I partecipanti sono invitati a visitare –da soli o con una guida (su prenotazione)- 5 località di grande interesse in fatto di sostenibilità. Una App gratuita ne registrerà il passaggio nei luoghi Respect the Dolomites e, una volta coperte tutte le 5 tappe, darà diritto a ritirare, presso le Associazioni Turistiche locali, il premio ECOdolomites Set Ambassador e il certificato, doverosamente in formato digitale, di ECOdolomites Ambassador. Tra tutti i premiati sarà inoltre sorteggiato il noleggio gratuito di un’auto elettrica (due giorni consecutivi). Non solo: chi soggiorna negli hotel convenzionati, avrà diritto alla ricarica gratuita della propria auto per l’intera settimana.

A organizzare settimana e rally ECOdolomites è ECOmove, associazione altoatesina per la salvaguardia dell’ambiente, impegnata nella sensibilizzazione alle alternative ai motori a scoppio, in particolare nel settore turistico, che è sinonimo di alta mobilità.

