Martin Garriz – nuovo singolo: “Love Runs Out”

É uscito “Love Runs Out”, il nuovo singolo del Dj/produttore olandese da più di 1 Miliardo di stream Martin Garrix in collaborazione con l’artista multi-platino G-Eazy e la cantautrice Sasha Alex Sloan.

“Love Runs Out” racconta quanto possa essere difficile affrontare improvvisamente la fine di una relazione, interrogandosi su cosa potrebbe succede se, all’improvviso, un giorno dovesse svanire l’amore: “What if our love runs out, what if our love runs out, what if one day we wake up and don’t feel like we do now, what if our love runs out, what if our love runs out, what if one day we wake up and we both want something else, what if our love runs out”.

Il brano segue la pubblicazione della Hit colonna sonora di Uefa Euro 2020 “We Are The People” ft. Bono & The Edge (60 milioni di stream), che ha raggiunto la #1 della classifica italiana e globale di Shazam e dell’Airplay radiofonico in Italia.

