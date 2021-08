Fuori il nuovo singolo di Lil Tecca featuring Gunna

Esce “Repeat It” feat. Gunna il nuovo singolo di Lil Tecca, artista internazionale che ha quasi 13 milioni di ascoltatori su Spotify

Nel brano si riconosce perfettamente la cifra stilistica dell’artista dalle origini giamaicane. É concentrato sui suoi obiettivi e non vuole essere disturbato da niente e da nessuno, neppure dalla sua donna. Viene descritta una New York cupa, pericolosa, dove dei tiratori scelti sono pronti a sparare, dove ci si copre il viso con delle maschere per nascondersi, dove i gioielli non hanno valore se non per ostentare il proprio status. Il linguaggio usato è in puro stile g-rap.

L’annuncio del singolo è avvenuto tramite una storia instagram sul profilo dello stesso Lil Tecca in cui comunicava ai fan oltre alla release, anche il posticipo dell’uscita di “We Love You Tecca 2” segnalando che all’interno del mixtape saranno inserite due tracce inedite. “We Love You Tecca 2” l’atteso secondo capitolo del mixtape “We Love You Tecca”, sarà prodotto da Taz Taylor/Internet Money e al suo interno vedrà featuring del calibro di Trippie Redd, Lil Mosey, Iann Dior, Lil Yachty.

Hanno anticipato “Repeat it”, “Money on me” pubblicato il 23 luglio che ha già raggiunto 3 milioni di stream, “Never Left” e “Show Me Up”, rilasciate nella primavera 2021 a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, che hanno rispettivamente oltre 67 milioni di stream e quasi 25 milioni di stream.

“We Love You Tecca”, album d’esordio dell’artista di origini giamaicane, contenente brani come “Ransom” (disco d’oro) più di 800 milioni di stream e “Love Me” quasi 300 milioni di stream, è già disco di platino.

Per ascoltare “Repeat It”: https://isl.lnk.to/RepeatIt