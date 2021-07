Yoga ad alta quota in Marmolada

Ogni venerdì dal 9 luglio al 3 settembre un’esperienza sensoriale nel cuore delle Dolomiti a Punta Rocca (3.265).

Yoga dalla Regina, a 3.265 metri, è la proposta estiva di Marmolada – Move To The Top per vivere emozioni nuove circondati dalla bellezza della Marmolada e delle Dolomiti

Il silenzio della montagna, un panorama straordinario e una disciplina che stimola il benessere di corpo e mente. Marmolada – Move To The Top, con la sua funivia che in soli 12 minuti porta il visitatore da Malga Ciapèla (1.450 m) a Punta Rocca (3.265 m), propone per l’estate lezioni di yoga ad alta quota, immersi nella natura delle Dolomiti, seguite da una ricca colazione genuina presso il bar ristorante della stazione intermedia di Serauta (2.950 m). Un’esperienza sensoriale unica per vivere in modo nuovo la bellezza di questo luogo incluso nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, ogni venerdì dal 9 luglio al 3 settembre.

Momenti di relax e benessere protetti dalla Regina delle Dolomiti, la Marmolada, che con i 3.343 metri di altitudine di Punta Penìa regala nelle giornate limpide viste spettacolari ed emozioni uniche. Con la funivia Marmolada – Move To The Top, si raggiunge in soli 12 minuti da Malga Ciapèla (1.450 m) la stazione più a monte, Punta Rocca, a 3.265 metri di altitudine. È in questo punto, nella spettacolare terrazza vetrata, che il panorama si apre a perdita d’occhio tutt’intorno e che durante il periodo estivo è possibile prenotare la propria lezione di yoga in quota.

Yoga e montagna: un binomio perfetto.

Lo sguardo viaggia tra i nove sistemi montuosi delle Dolomiti Patrimonio Unesco che si dipanano tra le province di Belluno, Bolzano, Trento, Pordenone e Udine e raggiunge la laguna di Venezia e le vette austriache. Ma non solo; la terrazza panoramica della stazione di Punta Rocca permette di godere anche dello spettacolo della parete a strapiombo della Marmolada, del ghiacciaio e del Lago Fedaia. Immersi in questa natura espressa qui in tutta la sua bellezza, si può respirare a pieni polmoni l’aria frizzante di queste altitudini e vivere un’esperienza unica, scoprendo la Marmolada in modo nuovo e originale. Yoga dalla Regina propone tutti i venerdì, dal 9 luglio al 3 settembre, lezioni di yoga a 3.265 metri sulla terrazza panoramica con balaustre vetrate di Punta Rocca. Un’occasione speciale di vivere un’esperienza sensoriale, in cui corpo e spirito si rigenerano, mentre intorno la natura svela i suoi colori e suoni. Dai colori rosso, grigio e nero delle rocce delle pareti verticali al bianco accecante del ghiacciaio e il verde dei pendii, dal suono dei gracchi ai richiami di falchi e aquile. L’appuntamento è di fronte alla stazione della funivia a Malga Ciapèla. Da qui si sale insieme con la funivia fino a Punta Rocca per un’ora di lezione di yoga. A fine lezione si scende alla stazione intermedia di Serauta (2.950 m) per una ricca colazione naturale e rigenerante presso il Bar Ristorante della stazione. In questo luogo è possibile concedersi anche aperitivi e pranzi completi di tutte le portate, dagli antipasti ai dolci, accompagnate da bevande alcoliche o analcoliche. Il menù comprende piatti tradizionali e prodotti locali, ottimi da degustare godendo della vista suggestiva sulle Dolomiti dalla vetrata del ristorante. All’interno della stazione di Serauta è inoltre possibile visitare il museo più alto d’Europa, il museo Marmolada Grande Guerra 3000 m, un percorso visivo e multimediale che su 300 mq di esposizione racconta il punto di vista e il vissuto dell’uomo-soldato al di là di qualsiasi ideologia politica e di confine. All’esterno si sviluppa invece la Zona Monumentale Sacra, un percorso da cui osservare la caverna del posto di comando, l’osservatorio, l’infermeria e la stazione teleferica del Fortilizio italiano. Percorso e museo mettono al centro l’uomo, la montagna e l’esperienza emotiva della guerra in alta quota.

La proposta Yoga dalla Regina include biglietto di A/R per Punta Rocca, lezione e colazione (€ 40). Un modo originale e meditativo di rigenerarsi dopo la chiusura e lo stop forzato dovuto al Covid, recuperando spazi e tempi che non si sono potuti godere prima. Spiritualità e benessere ritrovano la propria dimensione nella bellezza naturale unica della Marmolada, cuore pulsante della storia geologica e narrativa di questo territorio. Una ricchezza accessibile proprio a tutti grazie alla funivia Marmolada – Move To The Top, priva di barriere architettoniche e sempre più attenta ad attuare scelte sostenibili e innovative, come l’introduzione di uno shop online sul sito di Funivie Marmolada o Dolomiti Superski per l’acquisto dei biglietti della funivia, che permetterà di ridurre e velocizzare le code alle casse ricevendo direttamente via mail un voucher con QR code, necessario per accedere agli impianti.

Info e prenotazioni:

visitmarmolada@funiviemarmolada.com – +39 334 6794461

www.smstudiopr.it/it/news/dettagli/yoga-dalla-regina-a-3265-metri-ogni-venerdi-dal-9-luglio-al-3-settembre-con-marmolada-move-to-the.html