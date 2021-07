Napoli: la città più “amichevole”

Napoli è la città più amichevole d’Italia secondo “L’indice dell’amicizia del trenino Thomas”!

La città partenopea verrà gemellata con l’immaginaria “Isola di Sodor” in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia

Il Trenino Thomas, la serie prescolare che insegna ai bambini l’importanza dell’amicizia, ha annunciato oggi che la città di Napoli verrà “gemellata” con l’isola di Sodor, la terra immaginaria del Trenino Thomas. Napoli, infatti, si è attestata come la città più “amichevole” d’Italia secondo i risultati della ricerca basata sul nuovo “indice dell’amiciza” studiato dal Trenino Thomas!

Lanciato in occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia, che cade il oggi 30 luglio, “l’indice dell’amicizia” del Trenino Thomas è il punto d’arrivo di uno studio compiuto su 2.000 adulti in tutto paese, il cui scopo è quello di classificare le città in base alla cordialità dei residenti, con domande su gentilezza, solidarietà e supporto. Secondo lo studio, subito dopo Napoli, Catania e Milano hanno entrambe sfiorato di poco il primo posto posizionandosi seconde, e anche Roma si è distinta arrivando in terza posizione.

Per ottenere il primo posto Napoli ha avuto un punteggio alto e costante in tutte le categorie di domande, come ad esempio aiutare gli amici nel momento del bisogno o incoraggiarli quando devono affrontare delle novità. I napoletani sono risultati essere anche i più disposti a fare lunghi viaggi pur di aiutare un amico in difficoltà, infatti alla domanda “quanta strada sarebbero disposti a percorrere per aiutare un amico con una gomma a terra” il risultato è stato di circa 5Km superiore alla media.

I catanesi invece sono stati identificati come quelli più disposti ad aiutare i loro amici senza aspettarsi nulla in cambio, e sono anche i più propensi ad esprimere apprezzamento per la loro amicizia. Mentre Milano è il posto giusto se si è in cerca di complimenti, con un 57% di popolazione che spesso condivide elogi.

L’ “indice dell’amicizia” ha anche rivelato che…

I torinesi sono i più propensi a mettere una buona parola per un loro amico nel proprio posto di lavoro, gli amici di Firenze sono più a loro agio nel parlare fra loro dei propri sentimenti ed infine che Bologna ha i residenti più disposti a perdonare un amico dopo un litigio.

Le città più amichevoli d’Italia secondo l’indice dell’amicizia

1. Napoli – 27.7

2. Catania – 27.2

3. Milano – 27.2

4. Roma – 27.1

5. Torino – 26.3

6. Palermo – 26.3

7. Bari – 26.2

8. Firenze – 25.7

9. Verona – 25.4

10. Genova – 24.3

11. Bologna – 24.2