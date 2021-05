Stefano Fresi presenta il Concerto del Primo Maggio

Concerto del primo Maggio 2021

In diretta dalle ore 16.30 su Rai 3, Rai Radio2 e Raiplay dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Presenta Stefano Fresi con il ritorno di Ambra Angiolini e con la partecipazione di Lillo Petrolo #1M2021, è il primo!

Una line up eterogenea, testimonianze in diretta e riflessioni sul periodo storico che stiamo vivendo. Oltre 6 ore di musica dal vivo per uno show imprevedibile e ricco di colpi di scena che esalterà la dimensione live

Concerto del Primo Maggio, oltre sei ore di musica dal vivo

Comincia il conto alla rovescia per il Concerto del Primo Maggio di Roma, il tradizionale appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany, che verrà trasmesso in diretta su RAI 3 e Rai Radio2 sabato 1 maggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00. L’intero evento sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Oltre 6 ore di musica dal vivo, testimonianze e riflessioni per uno show imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti e punterà a premiare al massimo la dimensione live.

Il Concertone è presentato per la prima volta da Stefano Fresi, con la partecipazione di Ambra Angiolini, che torna al Primo Maggio per il quarto anno, e con la partecipazione di Lillo Petrolo.

Parla il presentatore Stefano Fresi

«Quest’anno possiamo permetterci di pensare ad una ripartenza, anche se ancora lontana da quello che avremmo voluto davvero – racconta Ambra Angiolini – Sono comunque motivata a partecipare e a godermi lo spettacolo che si riaccende. Augurandoci che le risposte siano dominanti sulle domande e che la rabbia sia solo per… non aver trovato “posto” al Concertone».

«Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio. La musica celebrerà la riapertura e la ripartenza» dichiara Stefano Fresi.

Dichiarazioni di Lillo

«Felice di partecipare al fianco di due grandi artisti, oltre che carissimi colleghi, e tanto emozionato per questa ripartenza dello spettacolo dal vivo proprio in questa giornata così importante per tutti i lavoratori» dichiara Lillo.

Massimo Bonelli alla direzione artistica del Concerto del Primo Maggio

La direzione artistica del concerto del Primo Maggio di Roma è curata da Massimo Bonelli che è anche l’organizzatore generale dell’evento. La regia di Rai 3 è a cura di Fabrizio Guttuso Alaimo, mentre l’autore capo-progetto è Massimo Cinque.

“L’Italia Si Cura Con Il Lavoro” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per il Primo Maggio 2021, con il quale intendono affermare che la ripartenza nel nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale diffusa.

Il Concertone ospiterà le riflessioni dei segretari generali dei Sindacati e le testimonianze di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati.

Il Concerto del Primo Maggio in diretta

Su Rai Radio2, radio ufficiale del concerto del primo maggio, il racconto avrà inizio alle 16.35, per il primo anno anche in Visual su RaiPlay: in diretta dal backstage della Cavea con Silvia Boschero e Diletta Parlangeli e dalle 20.00 con Ema Stokholma e Gino Castaldo. A Radio2 le incursioni di tanti amici, interviste a caldo agli artisti appena scesi dal palco e tutta la musica direttamente dal Concertone. Backstage, extra e contenuti speciali sui social della rete. La manifestazione sarà trasmessa in simulcast anche da Rai Radio2 Indie, disponibile nel bouquet Dab+ di Radio Rai, sul Digitale Terrestre Tv e su web e app RaiPlayRadio.

“#1M2021, è il PRIMO!”

valorizzerà la dimensione live, da tempo penalizzata dall’emergenza sanitaria, riportando artisti e maestranze sul palco e rappresentando un momento di snodo tra la realtà che speriamo di lasciarci alle spalle e il futuro che si sta delineando.

Sponsor e Partner dell’evento

Il concerto del Primo Maggio è promosso da CGIL, CISL, UIL, prodotto e organizzato da iCompany con la direzione artistica e l’organizzazione a cura di Massimo Bonelli. Gli sponsor dell’evento sono:

Main sponsor: Intesa Sanpaolo, Eni, Gruppo Unipol

Sponsor Ufficiale: Galbani

Sponsor: Pringles, Consorzio CONOU, Sebach, Otofarma

Main Partner: SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, Fondazione Musica per Roma

Partner: ANAS, Nuovo IMAIE, All Food SPA, Rai Pubblicità, IFO-Istituto San Gallicano IRCCS Roma

Con il sostegno di: Regione Lazio

Con il patrocinio di: Roma Capitale