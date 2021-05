“Senza cerniera – La mia vita” di Erica Jong

A volte Kitty e mia madre bevevano troppo – forse perché erano pittrici figurative nell’epoca dell’astratto, o forse perché erano due ubriacone e a quel tempo nessuno ci faceva caso. Avevano vissuto durante il proibizionismo, quindi si godevano il privilegio di poter bere liberamente. Anche mio padre beveva, ma per gli uomini era normale. Da giovane aveva fumato erba perché era un musicista. Dato che era fissato con la salute aveva smesso di bere e fumare. Intendeva vivere per sempre. La mia sorella maggiore aveva grandi occhi nocciola e sembrava Elizabeth Taylor. La mia sorella minore aveva occhi grigi un po’ a mandorla, e ci guardava tutti come la terapeuta che sarebbe diventata. Eravamo felici. Eravamo tutti insieme. Nulla ci avrebbe mai separati. E così riuscivo ad addormentarmi.

“Senza cerniera – La mia vita”, Erica Jong : un autoritratto

Un autoritratto letterario divertente e pungente, appassionante e affascinante come la sua protagonista. La storia di Erica Jong narrata da lei stessa: la famiglia d’origine, la scrittura, le avventure, gli amori, l’America d’oggi: tutto filtrato, come sempre, da intelligenza e ironia.

L’infanzia in una famiglia colta e stravagante, fra libri, arte e case di bambole, con madre e padre innamorati per tutta la vita; i tre anni in Germania al seguito del primo marito, medico in servizio in una base americana; taccuini fitti di poesie e pensieri sull’essere donna, e in sottofondo i Beatles; la guerra in Vietnam; l’amore per la figlia Molly, bambina e oggi stimata opinionista; l’istinto materno e l’amore per i cani; le altre passioni e gli altri matrimoni (sono quattro in tutto); la società americana, com’è cambiata e dove sta andando; e naturalmente la scrittura, fonte di indipendenza e successo, e le letture importanti, gli incontri indimenticabili, il valore dello storytelling. Un libro onesto e avvincente come chi l’ha scritto, un bel posto dove incontrare di nuovo una delle personalità più interessanti del nostro tempo.