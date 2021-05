Da venerdì 7 maggio, disponibile in digitale “Partire” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Ludwig, dj e producer romano da oltre 740mila ascoltatori mensili su Spotify, autore della hit certificata platino “Domani Ci Passa” e del tormentone social “Un Pò De Que ”.

“Partire”: un brano dal mood festoso e spensierato,

Il singolo di Ludwig, rappresenta la voglia di evasione e ripartenza dopo il lungo periodo di crisi pandemica che stiamo attraversando.

Con l’avvicinarsi dell’estate, che da sempre rappresenta una stagione di vacanze e svago, il bisogno di tornare ad una vita normale diventa ancora più forte e Ludwig, con questo brano che annuncia un suo nuovo capitolo discografico, si fa portavoce del desiderio di volare via lontano, verso l’ “Isola Che Non C’è”.

“Partire”: il significato del brano, nelle affermazioni dell’autore

«Non devo certo raccontarvi il periodo difficile che abbiamo passato – afferma Ludwig – Ognuno di noi ha il proprio pensiero felice che si è dimenticato. L’immaginazione ci fa volare lontano e io ho voluto farlo con PARTIRE, il mio nuovo singolo. E allora facciamolo tutti insieme, ce lo meritiamo: destinazione “Isola che non c’è”!»

Biografia dell’artista

Classe ’92, Ludovico Franchitti in arte Ludwig è un artista, dj e producer romano. Si appassiona alla musica elettronica in giovane età e comincia presto ad imporsi sulla scena locale suonando nei club più in voga e come opening a main guest.

Dopo aver accompagnato la Dark Polo Gang durante il Twins Tour, decide di dedicarsi esclusivamente alla produzione e di puntare tutto sul suo progetto solista. Diventa presto un punto di riferimento sui social, lanciando tendenze e creando contenuti virali legati alla sua attività musicale.

La svolta arriva il 7 dicembre 2018 quando rilascia da indipendente il primo singolo “Un Po’ De Que” (oltre 10 milioni di streaming su Spotify), che diventa in poco tempo un tormentone social, coinvolgendo anche personaggi di spicco del mondo della musica, del cinema e del calcio.

