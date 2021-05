Nuova illuminazione per Palazzo Besta a Teglio (So)

Nuova illuminazione per Palazzo Besta, a Teglio, dimora rinascimentale tra le più insigni della Lombardia.

Un intervento “sartoriale” per valorizzare architetture, affreschi e reperti. Con attenzione alla conservazione e al risparmio energetico

Illuminare è oggi un’arte,

non delle più semplici ed in evoluzione rapidissima. Fuochi, candele, gas e petrolio sono lontani ere geologiche, le lampade ad incandescenza sono la Preistoria, il neon, il Medio Evo. L’attualità è una illuminotecnica miniaturizzata sino quasi a scomparire e a basso o bassissimo consumo energetico.

Quando poi si tratta di musei o dimore storiche a questo si aggiungono progettazione e realizzazioni sartoriali, tanto da utilizzare a ragione il termine “customizzazione”.

«Sono questi i criteri che hanno improntato il nuovo sistema illuminotecnico di Palazzo Besta, a Teglio», chiarisce Emanuela Daffra, Direttore regionale Musei Lombardia (Ministero della Cultura).

Il Palazzo, che rientra tra i musei statali affidati alla Direzione,

è uno dei più affascinanti esempi di dimora rinascimentale in terra lombarda. Realizzato inglobando edifici preesistenti a partire dalla seconda metà del Quattrocento, presenta una grande varietà di ambienti, spazi e apparati decorativi. «Per la corte interna», ricorda il Direttore di Palazzo Besta, Stefania Bossi, «caratterizzata dalla perfetta proporzione degli spazi e dalla ricchezza della decorazione pittorica, si è lavorato per armonizzare i livelli di illuminamento delle facciate con quelli del porticato e del loggiato sovrastante, che costituiscono importanti quinte architettoniche, così da valorizzare l’armonia dell’ambiente e delle sue proporzioni.

Per le sale interne, invece, si è perseguita una maggiore omogeneità di illuminamento

senza variazioni eccessive nel percorso di visita, in maniera da garantire sempre il comfort visivo e favorire il rapporto tra opera e visitatore. Per i locali più complessi, come il vasto Salone d’Onore caratterizzato dalla decorazione ad affresco ispirata all’Orlando Furioso, sono stati studiati scenari personalizzati per ottimizzare l’ambientazione luminosa nei volumi architettonici e sulle superfici, tenendo presente i differenti utilizzi. Grande attenzione si è posta, naturalmente, al rispetto delle superfici decorate».

«La varietà e ricchezza di contenuti, l’eterogeneità dell’architettura e degli ambienti, hanno richiesto soluzioni “su misura” e hanno spesso costretto i tecnici a progettare corpi illuminanti non presenti sul mercato, che dialogassero perfettamente – per forme, geometrie, dimensioni – con i differenti spazi», chiosa Emanuela Daffra, che sottolinea ancora come «questo lungo intervento – per il quale sono stati investiti, in due tranche, oltre 215.000 euro – ha perseguito un obiettivo complesso: coniugare sostenibilità, riduzione dell’inquinamento luminoso, migliore e più piacevole lettura dei valori architettonici e decorativi. Attendiamo ora anche il giudizio dei nostri visitatori».

Il nuovo impianto di illuminazione di Palazzo Besta è un progetto di:

Direttore regionale Musei – Emanuela Daffra

Responsabile unico del procedimento e direttore Palazzo Besta – Stefania Bossi

Progettista illuminotecnico e direttore operativo – studio Pasetti lighting – Alberto Pasetti Bombardella con Claudia Bettini e Chiara Brunello

Progettista impianti e direttore operativo – Luciano Branchi

Progettista opere edili e direttore lavori – Angelo Rossi

Collaboratore D.L. – M. Paola Borgarino

Coordinatore alla sicurezza – Giuseppe Bertussi

Realizzazione luci custom – Melloncelli srl – Stefano Cremasco

Opere impiantistiche e customizzazioni integrative in loco – Elettrotecnica Branchi srl – Alessandro Branchi e Marco Cerasa