Giornata Mondiale dell’Asma 2021, un respiro può fare la differenza.

Al via #NextBreathChallenge, la campagna promossa da Sanofi

Il respiro è vita. E a volte può fare la differenza, specie se si soffre di asma grave. In occasione della Giornata Mondiale dell’Asma, che si celebra ogni anno a inizio maggio, Sanofi lancia #NextBreathChallenge, una campagna sui social per sensibilizzare sull’importanza di un adeguato controllo dell’asma, patologia che colpisce più di 339 milioni di persone in tutto il mondo e che può causare gravi attacchi respiratori e danni polmonari permanenti. La campagna offre inoltre lo spunto per informare i pazienti sulla possibilità di controllare l’asma a lungo termine, agendo sulle cause profonde di questa patologia infiammatoria cronica delle vie respiratorie.

Giornata Mondiale dell’Asma 2021, partecipare alla campagna Sanofi

Partecipare alla campagna è molto semplice: dopo aver attivato il filtro #NextBreathChallenge – nella libreria dei filtri sul proprio profilo Instagram, in alto a sinistra nelle storie di Facebook pubblicate dagli altri utenti – apparirà una candela al centro dello schermo. La “sfida” consiste nello spegnere la candela soffiando delicatamente, mentre si registra un video o si scatta una foto tenendo premuto il tasto in basso al centro. Il vero obiettivo è quello di condividere il video o l’immagine nelle stories per dimostrare il proprio supporto a chi convive con l’asma e sensibilizzare sull’importanza di un’adeguata presa in carico di questa patologia cronica. “Le persone che soffrono di asma spesso tendono a sottovalutare la propria condizione,” dichiara Laura Mastrorillo, Presidente di FederAsma e Allergie – Federazione Italiana Pazienti OdV. Per questo riteniamo necessario aumentare la consapevolezza sulla malattia in tutti i suoi gradi e forme, ed eventi di sensibilizzazione, come la Giornata Mondiale dell’Asma, rappresentano un’occasione preziosa affinché i pazienti siano sollecitati a non rassegnarsi e a rivolgersi a centri specializzati che possono seguirli in modo adeguato”.