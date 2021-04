Fujifilm Italia main sponsor Italian Street Photo Festival

Fujifilm Italia

Italian Street Photo Festival 2021 in arrivo sul web!

FUJIFILM Italia main sponsor

FUJIFILM Italia è main sponsor dell’Italian Street Photo Festival, il più importante evento di fotografia street in Italia che, a causa dell’emergenza sanitaria,

anche in questa quarta edizione si propone in modalità on line, da seguire dal proprio device comodamente da casa!

Dal 23 al 25 aprile 2021 andrà in scena sul web l’Italian Street Photo Festival con contenuti streaming condivisi in diretta sui canali social del festival.

FUJIFILM Italia, main sponsor dalla prima edizione, avvalora e incoraggia col suo supporto questa nuova formula, già testata lo scorso anno, affinché si trovino spazi, modi e modalità per parlare di fotografia e immagine,

non come concetti astratti, ma come espressione umana necessaria, il racconto e la narrazione di oggi attraverso scatti fotografici e video.

Festival

Il Festival promette contenuti interessanti e pieni di sorprese, accuratamente pensati per essere fruiti durante tutto il mese di aprile, con una concentrazione di eventi tra il 23 e il 25 aprile.

Si avvicenderanno fotografi di fama mondiale tra cui Alex Majoli dell’agenzia MAGNUM, con una lectio magistralis, Tony Gentile, Stepahanie Gengotti e Gabriele Croppi, per talk e workshop in streaming.

Ci sarà inoltre il workshop di Richard Bram, uno dei più famosi ed influenti fotografi di street al mondo, americano, residente a Londra e appartenente al collettivo internazionale UP Photographer.

Parteciperanno poi alcuni tra i maggiori interpreti al mondo della street photography, ossia il genere che immortala soggetti in luoghi pubblici,

in situazioni reali e spontanee, per un confronto e un dialogo tra la realtà nazionale e quella mondiale.

Il programma prevede anche letture portfolio online, tenute da importanti lettori FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche),

e concorsi fotografici per scoprire nuovi talenti che sappiano raccontare e investigare la realtà con visione fresca e personale.

Per i migliori progetti, al vaglio di una giuria di esperti, in palio anche cinque fotocamere Fujifilm della Serie X.

Il primo e secondo classificato della categoria “Street Photography Single Photo” saranno premiati rispettivamente con X100V e X-E4+XF27mm;

al primo classificato della sezione “Street Photography Series” andrà in premio X100V; per la categoria “Storytelling”, X100V sarà consegnata al primo classificato

e il secondo posto sarà premiato con il kit X-E4+XF27mm.

Per seguire tutte le iniziative e rimanere aggiornato sulle attività dell‘ISPF, basterà collegarsi ai canali ufficiali del Festival:

SITO – https://2021.italianstreetphotofestival.com/

IG – https://www.instagram.com/italianstreetphotofestival/

FB – https://www.facebook.com/ItalianStreetPhotoFestival