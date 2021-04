Covid 19: tamponi rapidi al C.C. di San Giuliano Milanese

Tamponi rapidi covid 19, Ceetrus Nhood

Il privato al servizio del pubblico per affrontare l’emergenza

CEETRUS NHOOD: al parcheggio del Centro Commerciale di San Giuliano Milanese scopri se sei positivo al Covid

Tamponi rapidi grazie all’accordo con Medical Desk e ParkinGO.

Il sostegno di Confcommercio Melegnano nell’azione informativa sul servizio di test

a San Giuliano Milanese (Mi). Sono circa 30 mila i tamponi effettuati in Lombardia.

.

Parcheggiare e nello stesso tempo scoprire se si è positivi o meno al Covid.

A San Giuliano Milanese (Mi) è possibile effettuare infatti i test rapidi per il Covid 19. In linea con la nuova missione aziendale, ovvero essere al servizio dei cittadini e delle comunità locali adiacenti ai centri commerciali che gestisce, Ceetrus Nhood lancia un servizio per fare il tampone antigenico rapido in modalità drive-in nel parcheggio del centro commerciale grazie all’accordo siglato con Medical Desk e ParkinGO.

Il servizio è già attivo in altre località della Lombardia, potrà essere effettuato 7 giorni su 7, dalle ore 9.00 alle ore 18.30, in un’area delimitata e ben segnalata nel parcheggio del centro, cui bisognerà accedere in auto, in totale sicurezza. I risultati del tampone verranno rilasciati dopo solo 15 minuti.

Se il tampone dovesse risultare positivo sarà possibile prenotare in loco anche quello molecolare.

E’ possibile prenotare il tampone online all’indirizzo:

https://www.parkingo.com/it/test-rapido-covidcentri

e pagare con carta di credito o PayPal.

Il servizio segue quelli già attivati in 4 centri commerciali in Sardegna, a Roma Collatina e

Casalbertone, a Milano all’interno della Smart Clinic – Gruppo San Donato – presso il Centro

Commerciale Porte di Milano (Cesano Boscone) a Vimodrone, Mazzano, Rescaldina, Nerviano eMerate. Nuove aperture sono previste nei centri commerciali di Ceetrus Nhood in Piemonte,

Campania, Marche, Abruzzo e Puglia.

Circa 30 mila è il numero dei tamponi effettuato nei Centri Commerciali del territorio lombardo.