La band di Martino Iacchetti pubblica “Filo di luce”

IL MORO, “FILO DI LUCE”

É disponibile da venerdì 26 marzo “Filo di luce, il nuovo singolo de IL MORO, la band capitanata da Martino Iacchetti. Online da venerdì 02 aprile anche il videoclip, che proporrà una versione live in studio del brano stesso.

Il singolo, prodotto da Marco Ulcigrai (Il Triangolo, I Ministri) e scritto con Daniele Ferrazzi e Mattia Foglia, componenti della precedente formazione della band, uscirà con il sostegno della “Lidap” (Lega Italiana contro i disturbi d’ansia, agorafobia ed attacchi di panico).

La canzone, infatti, ha come tema centrale la lotta quotidiana contro i disturbi dell’ansia, molto diffusi nella società odierna ma allo stesso tempo, in un certo senso, nascosti.

In un momento storico in cui la mancanza di socialità e la totale incertezza sul futuro hanno completamente sconvolto la vita delle persone, queste serie problematiche possono amplificarsi e diventare difficili da controllare.

La canzone descrive in modo poetico ed evocativo le sensazioni e le paure scatenate dall’ansia e dal panico, intervenendo con crudezza nell’analisi di quella ricerca di luce e di respiro che costringe a un limbo inesplorato di stati d’animo, mettendo l’individuo che ne soffre a stretto contatto con i suoi lati più oscuri e sconosciuti.

Ansia e panico

“Soffrendo di ansia in prima persona, ho sempre cercato di descrivere questo mondo attraverso le canzoni e non è stato mai facile farlo”– racconta il frontman Martino Iacchetti

“Questo filo di luce è quello spiraglio a cui cerco di tenermi aggrappato quando intorno non vedo più altro, quando ho paura di non riuscire più a respirare, quando il cuore batte così forte che sembra esplodermi nel petto.

L’ansia non è un’amica, ma in qualche modo ti accompagna, è lì con te. Bisogna cercare di riconoscerla e non averne vergogna, ma non è per nulla semplice. Si può combattere, attraverso la terapia e la consapevolezza.

Cantarla, suonarla, ascoltarla mi sta aiutando e spero che in qualche modo possa porgere una mano a chi ne soffre insieme a me.

Teniamo tantissimo a questo pezzo, farlo uscire in questo momento storico per noi ha un enorme significato.

A tutti quelli che non si lasciano stare, a tutti quelli che ci combattono ogni giorno vogliamo dire: non siete soli, parlatene, piangetene, ridetene, cantateci sopra!”

“C’è un filo di luce che lega la sofferenza, l’inquietudine, la paura delle persone affette dal panico: il filo della memoria e della consapevolezza di sé stessi – commenta il Dott. Gabriele Catania, psicologo e fondatore di Amici della mente –

