2021 Anno dell’Economia Creativa per la Sostenibilità

Nell’Anno Internazionale dell’Economia Creativa per lo Sviluppo Sostenibile (dichiarato dalla 74a Assemblea Generale delle Nazioni Unite), l’impreditrice italiana green Veronica De Angelis (classe 1985) ha lanciato ai colleghi le sue proposte per promuovere il cambiamento attraverso interventi concreti nelle periferie, per portare avanti parallelamente la cura del territorio e la riqualificazione urbana. Come lei stessa ha già fatto, portando in alcuni dei quadranti cittadini più inquinati di Roma i murales mangia-smog più grandi d’Europa: interventi creativi a tutela dell’ambiente, al tempo stesso oggetti d’arte per il recupero del territorio e per la sua vivibilità estetica.

Il primo a raccogliere l’appello di Veronica De Angelis è stato William Griffini, CEO di Carter & Benson, con un progetto di riqualificazione sulle scuole di Milano che vedrà la luce nella primavera del 2021.

Ma il modello di Veronica De Angelis non si è fermato ai confini italiani: è stato anche acquisito dal Nord America (dove ha avuto l’affidamento dell’esclusiva dei progetti artistici mangia smog) e dall’Olanda, dove a fine mese verrà presentato la prima operazione di street art mangia-smog come intervento di riqualificazione urbana del Nord Europa.