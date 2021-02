Sophie & The Giants: “Right Now”

Sophie & The Giants pubblicano oggi, venerdì 12 febbraio, il loro nuovo attesissimo singolo intitolato “Right Now”.

Il singolo è un brano uptempo dalle sonorità electro-pop, forgiato sulla vocalità eccezionale di Sophie e caratterizzato da una melodia immediata. La canzone è un’ode ai ‘tempi migliori’ che sicuramente seguiranno questo difficile periodo. “Right now” è pura gioia e felicità a briglie sciolte, creato appositamente per ricaricare le nostre vite di una buona dose di energia.

In un momento complicato come questo, tutti ci sentiamo persi e desiderosi di tornare alla normalità.

Come spiega Sophie, leader della band: “‘In questo periodo ci sentiamo tutti perduti e bloccati in un loop senza fine, avendo nostalgia di tutti quei momenti di vita reale che vogliamo tornino al più presto. “Right Now” parla della frustrazione che proviamo e del desiderio di lasciarci andare di nuovo. Ci auguriamo che, ovunque si trovino le persone, questa canzone procurerà loro la sensazione che tutto sia nuovamente possibile, anche solo per un istante“.

“Right Now”, prodotto dal duo Soda State, è stata scritta dalla stessa Sophie con Mike Kintish, con cui Sophie aveva già lavorato insieme a Purple Disco Machine per il successo multiplatino “Hypnotized”, che ha regalato all’inedita collaborazione tre dischi di Platino in Italia e oltre 200 milioni di stream e 65 milioni di view.

“Hypnotized” è stato inoltre il singolo più programmato dalle radio italiane nel 2020.

Per Sophie il successo di questo brano è stato totalmente inaspettato, soprattutto perché sopraggiunto in un momento in cui tutti erano in lockdown (lei era nel suo appartamento a Sheffield). “Aver sperimentato tutto questo successo con ‘Hypnotized’ è stato una benedizione per noi in un momento così duro e aspro per tutti” racconta la cantante inglese. “Speriamo abbia fatto divertire le persone in un momento così complicato. Siamo grati dell’amore che abbiamo ricevuto e siamo super eccitati per tutto quel che verrà!”.