Savnko: “Shyest Whisper”

Esce oggi venerdì 26 febbraio 2021 Shyest Whisper, il nuovo singolo di Savnko.

Savnko è un giovanissimo producer milanese, classe 1996. Il brano anticipa un nuovo progetto in uscita per Pitch The Noise Records che vuole raccogliere tutte le insolite emozioni provate durante quest’anno altrettanto insolito: rabbia, incoscienza e voglia di tornare a una vera libertà, senza nessuna paranoia, paura o rimorso riguardanti la vita di tutti i giorni.

Savnko nasce nel 1996 a Milano.

Il suo amore per la musica inizia già all’età di 14 anni, quando Savnko comincia a scoprire e ad ascoltare musica elettronica. All’età di 17 lascia l’Italia per volare a Londra e migliore la sua conoscenza della cultura musicale, e intanto lavorare in una caffetteria per i due anni del suo soggiorno inglese. Durante questi due anni a Londra, gli è inevitabile scoprire nuova musica, completamente diversa da quella che aveve prima di allora ascoltato in Italia.