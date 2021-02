Legavolley: aggiornamenti Serie A1 Femminile

Serie A1 Femminile: alla Savino Del Bene il derby fiorentino. La Igor batte Trento, la Bartoccini fa due passi verso la salvezza nel 2-3 di Chieri

I tre match disputati nel tardo pomeriggio odierno forniscono indicazioni significative per il prosieguo del Campionato di Serie A1 Femminile. Nel posticipo della 22^ giornata la Igor Gorgonzola Novara supera con un netto 3-0 la Delta Despar Trentino e rafforza il secondo posto in classifica, sempre a debita distanza dalla capolista Imoco Volley Conegliano ma anche a +10 sulla Saugella Monza, terza con due partite in meno. Un successo cristallino per le azzurre di Stefano Lavarini, che inserisce Daalderop nel starting six e nel terzo set dà spazio a Zanette, Battistoni e Herbots. Le gialloblù di Matteo Bertini, per certi versi ancora convalescenti e con una Piani evidentemente non al 100%, mettono la testa avanti nel punteggio solo in avvio di primo set, per poi soccombere di fronte al talento offensivo novarese, che chiude con il 58% di squadra. Smarzek e Daalderop sono le top scorer con 13 punti a testa e 5 muri in due.

La Savino Del Bene Scandicci fa suo il derby con Il Bisonte Firenze e mette a tiro la quarta posizione in classifica. Le ragazze di Massimo Barbolini, sull’onda lunga della vittoriosa campagna tedesca di Champions League, tornano al successo in Campionato con una prova convincente. L’approccio alla gara è determinato, Stysiak (22 punti) e Vasileva (19) vanno a segno a ripetizione e i primi due parziali prendono velocemente la via delle padrone di casa, complici alcuni errori delle bisontine. Gli ingressi di Van Gestel e Kone rinvigoriscono le ospiti, che conquistano il terzo set ai vantaggi (al quarto set point) e restano a contatto a inizio quarto. Dal 14-11, però, Scandicci preme sull’acceleratore, difendendo tutti i palloni e contrattaccando con grande efficienza.

Può valere una fetta di salvezza il successo esterno della Bartoccini Fortinfissi Perugia al PalaFenera di Chieri. Le magliette nere di Davide Mazzanti si impongono al tie-break dopo essere state sotto 2-1 e aggiungono due punti preziosissimi alla propria classifica: umbre a 14 punti, a +4 sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia (che di fatto è un +5 in virtù del maggior numero di vittorie conquistate fin qui). Per le biancoblù di Giulio Cesare Bregoli la seconda sconfitta in pochi giorni, ma il punto ottenuto permette comunque di restare nelle zone altissime della graduatoria di A1. L’equilibrio in campo persiste dall’inizio alla fine, con vari capovolgimenti di fronte, frutto di prestazioni individuali da evidenziatore giallo: 25 i punti di Carcaces, opposta ospite, con il 42% di rendimento offensivo, altrettanti quelli di Mazzaro, centrale di casa e autrice di ben 8 muri.

Le cronache dettagliate dei match nella sezione ‘I RISULTATI’.

SERIE A1 FEMMINILE

I RISULTATI DEI RECUPERI

9^ GIORNATA

Martedì 9 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Unet E-Work Busto Arsizio – VBC èpiù Casalmaggiore 3-0 (25-18 25-22 25-15)

14^ GIORNATA

Mercoledì 10 febbraio, ore 18.30 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia 2-3 (23-25 25-22 26-24 22-25 11-15)

17^ GIORNATA

Mercoledì 10 febbraio, ore 17.30 (diretta LVF TV)

Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze 3-1 (25-14 25-17 24-26 25-12)

22^ GIORNATA

Mercoledì 10 febbraio, ore 19.00 (diretta LVF TV)

Igor Gorgonzola Novara – Delta Informatica Trentino 3-0 (25-15 25-18 25-14)

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 63 (21-0); Igor Gorgonzola Novara 52 (18-3); Saugella Monza 42 (15-4); Reale Mutua Fenera Chieri 38 (12-8); Savino Del Bene Scandicci 34 (11-8); Unet E-Work Busto Arsizio 31 (10-9); Bosca S.Bernardo Cuneo 22 (9-11); Vbc èpiù Casalmaggiore 20 (7-13); Il Bisonte Firenze 20 (7-14); Zanetti Bergamo 20 (6-14); Delta Despar Trentino 18 (6-11); Bartoccini Fortinfissi Perugia 14 (5-14); Banca Valsabbina Millenium Brescia 10 (1-19).

* tra parentesi le partite vinte-perse

I TABELLINI

REALE MUTUA FENERA CHIERI – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 2-3 (23-25 25-22 26-24 22-25 11-15) – REALE MUTUA FENERA CHIERI: Perinelli 12, Alhassan 1, Bosio 1, Villani 17, Mazzaro 25, Grobelna 16, De Bortoli (L), Frantti 4, Zambelli 3, Laak 1, Gibertini (L), Meijers, Mayer. Non entrate: Fini. All. Bregoli. BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Havelkova 17, Aelbrecht 6, Ortolani 15, Carcaces 25, Koolhaas 17, Di Iulio 2, Cecchetto (L), Angeloni 5, Agrifoglio, Mlinar. Non entrate: Scarabottini, Casillo, Rumori (L). All. Mazzanti. ARBITRI: Boris, Rossi. NOTE – Durata set: 33′, 26′, 31′, 31′, 19′; Tot: 140′.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-14 25-17 24-26 25-12) – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Popovic 8, Stysiak 21, Vasileva 19, Lubian 13, Malinov 5, Courtney 11, Merlo (L), Drewniok, Camera. Non entrate: Markovic, Cecconello, Carocci (L), Bosetti, Pietrini. All. Barbolini. IL BISONTE FIRENZE: Lazic 2, Alberti 3, Cambi 3, Guerra 4, Ogoms 6, Nwakalor 22, Panetoni (L), Van Gestel 14, Kone 7, Enweonwu, Hashimoto, Venturi. All. Mencarelli. ARBITRI: Rolla, Merli. NOTE – Durata set: 23′, 26′, 31′, 23′; Tot: 103′.

IGOR GORGONZOLA NOVARA – DELTA DESPAR TRENTINO 3-0 (25-15 25-18 25-14) – IGOR GORGONZOLA NOVARA: Hancock 2, Bosetti 11, Bonifacio 4, Smarzek 13, Daalderop 13, Chirichella 5, Sansonna (L), Herbots 3, Zanette 2, Populini, Taje’, Battistoni. Non entrate: Washington, Napodano (L). All. Lavarini. DELTA DESPAR TRENTINO: D’Odorico 4, Furlan 8, Piani 4, Melli 5, Fondriest 6, Cumino 2, Moro (L), Bisio 2, Trevisan 2, Pizzolato, Marcone, Ricci. All. Bertini. ARBITRI: Papadopol, Goitre. NOTE – Durata set: 26′, 24′, 22′; Tot: 72′.

IL PROSSIMO TURNO

Domenica 14 febbraio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Unet E-Work Busto Arsizio ARBITRI: Zanussi-Sessolo ADDETTO VIDEOCHECK: Tersigni

Banca Valsabbina Millenium Brescia – VBC èpiù Casalmaggiore ARBITRI: Brancati-Caretti ADDETTO VIDEOCHECK: Spiazzi

Bosca S.Bernardo Cuneo – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Mattei-Piana ADDETTO VIDEOCHECK: Viale

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Fortinfissi Perugia ARBITRI: Brunelli-Rapisarda ADDETTO VIDEOCHECK: Difrancesco

Saugella Monza – Delta Despar Trentino ARBITRI: Selmi-Curto ADDETTO VIDEOCHECK: Ugolotti

Domenica 14 febbraio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Imoco Volley Conegliano – Zanetti Bergamo ARBITRI: Cruccolini-Vagni ADDETTO VIDEOCHECK: Scapinello

Riposa: Il Bisonte Firenze

