Stile neoclassico, animo rock, mente digitale… Con oltre 100 milioni di stream nel mondo e 580mila ascoltatori mensili su Spotify, il pianista e compositore mantovano FABRIZIO PATERLINI venerdì 19 febbraio torna con il nuovo EP “LIFE” (Memory Recordings/licenza esclusiva Believe), disponibile su tutte le piattaforme streaming e nei digital store.

Scritto e prodotto da Fabrizio Paterlini, “LIFE” è un EP di 6 tracce dalle atmosfere sognanti e malinconiche, che riflettono la dimensione più intima dell’universo musicale dell’artista.

L’EP rappresenta la prima parte di un progetto discografico più ampio, “LifeBlood”, che vedrà la luce in primavera.

Questa la tracklist di “LIFE”: “Solitude”, “White Forest (in Kazan)”, “Lifeblood”, “Summer Sketch”, “Obsession”, “The Healing Power Of Symmetry”.

Vera e propria eccellenza italiana, Fabrizio Paterlini ha portato la musica classica Made in Italy in tutto il mondo, arrivando a conquistare anche Hollywood.

Lo scorso 28 novembre, infatti, la star del cinema Chris Evans (“Capitan America” nei film della Marvel legati alla saga degli Avengers) ha condiviso sui social un video in cui si esercitava a suonare al pianoforte “Rue des Trois Frères”, una composizione di Fabrizio Paterlini che l’attore ha definito «uno dei suoi brani preferiti».

Rilanciato da siti e media italiani e internazionali (tra cui People e Huffington Post UK), in poco tempo il video è diventato virale, generando una grandissima attenzione sull’artista mantovano. Qualche settimana prima, inoltre, anche il fratello di Chris, Scott Evans, aveva pubblicato un video sui propri social con un brano di Paterlini in sottofondo.

Artista trasversale e multiforme, Fabrizio Paterlini è anche produttore e talent scout: nel 2016 ha fondato la sua etichetta Memory Recordings per promuovere il talento degli artisti emergenti. Ha inoltre in programma una serie di masterclass e corsi di pianoforte che terrà in giro per il mondo.