UN MARZO A TUTTO VOLUME PER IL LANCIO MONDIALE DELLA SERIE A FUMETTI DELL’ANNO

Burbank, California (1 febbraio 2021) – In previsione del lancio internazionale della travolgente serie DC del 2020, Batman: Death Metal, oggi l’editore ha annunciato la collaborazione con sette delle più celebri band metal per la realizzazione di Batman: Death Metal – Band Edition.

Ciascun numero proporrà una copertina variant dedicata a una band metal, un’introduzione della suddetta band e un’intervista esclusiva, a formare una panoramica su diversi generi metal provenienti da diverse generazioni. La scaletta prevede:

Numero 1: Band: Megadeth

Disegnatore della copertina: Juanjo Guarnido

Numero 2: Band: Ghost

Disegnatore della copertina: Werther Dell’Edera

Numero 3: Band: Lacuna Coil

Disegnatore della copertina: Antonio Fuso

Numero 4: Band: Opeth

Disegnatore della copertina: Mathieu Lauffray

Numero 5: Band: Sepultura

Disegnatore della copertina: Rafael Albuquerque

Numero 6: Band: Dream Theater

Disegnatore della copertina: Santi Casas

Numero 7: Band: Ozzy Osbourne

Disegnatore della copertina: Marco Mastrazzo

La miniserie evento in 7 numeri Batman: Death Metal verrà pubblicata in 13 paesi nel corso del 2021, a partire da marzo.

Batman: Death Metal, firmata dal dream team composto dallo scrittore Scott Snyder e dal disegnatore Greg Capullo, è stata pubblicata negli Stati Uniti a partire da giugno 2020. Batman: Death Metal è il seguito della celebre serie del 2017 Batman: Metal, che portò radicali cambiamenti all’Universo DC e fece conoscere ai lettori il Multiverso Oscuro e un nemico straordinariamente affascinante: il Batman che Ride.

Quando la Terra viene inglobata dal Multiverso Oscuro, la Justice League si trova alla mercé del Batman che Ride. L’umanità tenta disperatamente di resistere in un panorama infernale, distorto oltre ogni misura, mentre Batman, Wonder Woman e Superman, che nel frattempo sono stati separati, combattono per sopravvivere.

In Italia Batman: Death Metal sarà disponibile ogni mese in edicola e fumetteria con la sua edizione regular. Batman: Death Metal – Band Edition, invece, sarà acquistabile in fumetteria e online. Alla Band Edition si aggiunge un’ulteriore serie di copertine variant: un set metal che avrà come protagonista in ogni numero un personaggio del Multiverso DC immerso in un’ambientazione musicale. Anche questa “metal edition” sarà disponibile esclusivamente in fumetteria e online. Inoltre, Panini Comics ha in serbo ancora tante sorprese pensate per veri e propri fan hardcore.

Per saperne di più su Batman: Death Metal e sui più grandi supereroi del mondo, visitate il sito www.dcomics.com, e seguite le pagine @DCComics @thedcnation @panini_dcit sui principali social media.