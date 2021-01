“Sono io l’ “amica” segreta di Dayane”.

Improvvisamente i social e soprattutto chi segue del “Grande Fratello Vip” esplodono inseguendo un nome: Allegra Ioppolo, 26 anni. Un nome che all’interno della “Casa” era già stato fatto più volte da una persona: Dayane Mello.

Chi è Allegra che in un pomeriggio d’inverno, il 4 gennaio, ha trovato il suo smart phone pieno di messaggi e i social pervasi dalle sue fotografie e sparse per il web?

«Ho conosciuto Dayane a Forte dei Marmi. Tre anni. Era fidanzata di un mio amico (Carlo Beretta, ndr). Io sono lesbica dichiarata. All’epoca eravamo entrambe fidanzate… lei con un uomo, io con una ragazza. Da qual momento io e Dayane abbiamo iniziato a legare e non ci siamo mai perse di viste».

Tra voi nasce un’amicizia speciale?

«Assolutamente sì. Ogni volta che potevo andare a Milano, ci vedevamo. E’ venuta anche lei a Forte dei Marmi dovevi insieme con la figlia Sofia. Insomma diventiamo amiche, amiche».

La Mello frequentava qualcuno dopo Beretta?

«Dopo di lui nessuno di ufficiale. E’ sempre stata single».

L’ultima volta che l’ha sentita?

«A fine agosto è stata qui da me dieci giorni, poi è partita per il “Gfvip” e mi ha chiamato quando ha lasciato il telefono alla produzione; sono stata l’ultima telefonata (sorride, ndr). Mi ha chiesto anche se poteva lasciare il mio numero alla produzione, se volessero farle una sorpresa, ma non ho mai ricevuto alcuna chiamata».

Però chi ti ha evocato nella “Casa” è stata lei…

«Mi saluta sempre, mi mandano i video, fino a ieri che è stato il caos quando ha detto: “Allegra, la mia amica lesbica di Viareggio”. Il mio cellulare è esploso, lo dico sorridendo e non capisco perché ogni volta appena dice Allegra subito dopo specifica lesbica; non lo fa con cattiveria. Anzi mi fa sorridere. Comunque sono io!».

Quanti messaggi le sono arrivati?

«A un certo punto ho dovuto fare un tweet dicendo: “Piacere, sono l’amica lesbica”».

Tra lei e Dayane c’è mai stato qualcosa?

«Rispondere a questa domanda, significherebbe dare il via al circo del gossip. Io e Dayane siamo amiche e stiamo bene così prima e dopo il “Gfvip”».

Che ne pensa lei della vicinanza con Rosalinda?

«Da parte di Dayane è solo un’amicizia forte. Lei è empatica, quando si lega, si lega. Da parte di Rosalinda credo che la cosa sia andata oltre, e la capisco perché Dayane è bellissima. Rosalinda, vivendo in una bolla, può aver scambiato l’amicizia per altro. Succede anche nella vita normale. Escludo che da parte di Dayane possa nascere una storia. Quando qualcuno le piace, se lo prende. E non si fa problemi siamo nel 2021».

Le manca?

«Dayane, è ciò che vedi: lei dice tutto ciò che pensa. Nel bene e nel male. Mi manca il suo essere sincera. Stranamente io credo di essere una delle poche con la quale non ha mai litigato. Insomma ce ne sbattiamo di tutto».

Secondo lei può vincere?

«Assolutamente sì. C’è solo una cosa che temo: che non regga con la testa fino alla fine. Credo avrebbe bisogno di un incoraggiamento esterno per avere forza. Ma lei è come la Fenice risorge sempre».

E se dovessero chiamare lei, come reagirà?

«Si fidi, sarà contentissima, sarebbe una gran bella sorpresa».

Gabriele Parpiglia