Rugby: Peroni Top10

PERONI TOP10, VALORUGBY SUPERA FEMI-CZ ROVIGO 23-20 NEL RECUPERO E SALE IN VETTA

Il Valorugby Emilia di Roberto Manghi si porta provvisoriamente al comando del Peroni TOP10, con due gare ancora da recuperare, superando 23-20 al “Mirabello” la Femi-CZ Rovigo nel recupero della terza giornata del massimo campionato.

Nel primo tempo i padroni di casa trovano i pali su calcio di punizione in cinque occasioni e, sul finire dei primi quaranta minuti, trovano la meta del 20-6 con Rodriguez che – servito da distanza ravvicinata da Chillon – finalizza al largo una lunga serie di pick-and-go degli avanti emiliani.

Farolini, eletto Peroni Man of the Match, non centra i pali per portare i suoi oltre il doppio break e, nella ripresa, i Bersaglieri scendono in campo per ribaltare il risultato.

Ma, per oltre metà della ripresa, i rossoblù cozzano contro l’attenta difesa dei Diavoli, che si arrende solo pochi secondi dopo l’ora di gioco alla percussione ravvicinata di Lubian, sostenuto da capitan Ferro. Farolini dalla piazzola ribatte poco dopo per il 23-13, ma l’ultima fase di gara è vede ancora gli ospiti all’attacco e, con un’azione-fotocopia della prima marcatura veneta, portarsi sul 23-20.

Prolungato l’ultimo assalto dei Bersaglieri nei minuti finali, ma il risultato non cambia e Valorugby sale al comando del Peroni TOP10 con diciotto punti, con una lunghezza di vantaggio sul duo Padova-Rovigo.

Il Peroni TOP10 tornerà in campo sabato 9 gennaio con l’ottava giornata.

Classifica: Valorugby Emilia** punti 18; Argos Petrarca Padova*** e Femi-CZ Rovigo* punti 17; Kawasaki Robot Calvisano** punti 15; Mogliano Rugby 1969** punti 13; Sitav Rugby Lyons punti 12; Rugby Viadana 1970* punti 11; HBS Colorno** punti 6; Fiamme Oro Rugby*** punti 5; Lazio Rugby 1927***

Prossimo turno – VIII giornata – 09.01.20

Valorugby Emilia v Sitav Lyons

Femi-CZ Rovigo v HBS Colorno

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca Padova

Lazio Rugby 1927 v Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 3 gennaio 2021

Peroni TOP10– III giornata

Valorugby Emilia v FEMI-CZ Rugby Rovigo 23-20 (20-6)

Marcatori: p.t. 3’ c.p. Farolini (3-0), 8’ c.p. Farolini (6-0), 12’ c.p. Farolini (9-0), 14’ c.p. Menniti-Ippolito (9-3), 19’ c.p. Farolini (12-3), 22’ c.p. Menniti-Ippolito (12-6), 29’ c.p. Farolini (15-6), 38’ m. Rodriguez (20-6); s.t. 60’ m. Lubian tr. Menniti-Ippolito (20-13), 64’ c.p. Farolini (23-13), 74’ m. Rossi tr. Menniti-Ippolito (23-20).

Valorugby Emilia: Farolini; Laeupepe, Majstorovic, Vaega, Bertaccini; Rodriguez, Chillon; Amenta (61’ Gerosa), Conforti (56’ Favaro), Mordacci (cap) (79’ Messori); Ruffolo, Dell’Acqua (50’ Balsemin); Randisi, Luus, Sanavia (69’ Muccignat). all. Manghi

FEMI-CZ Rugby Rovigo: Cozzi; Cioffi, Moscardi, Modena (51’ Uncini), Bacchetti; Menniti-Ippolito, Citton; Greef, Lubian (68’ Cadorini), Ruggeri; Ferro (cap), Canali (68’ Sironi); Swanepoel (68’ Rossi), Momberg (41’ Nicotera), Pomaro (29’ Leccioli). all. Casellato

Arb.: Mitrea (Udine)

AA1 Liperini (Livorno), AA2 Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Marrazzo (Modena)

Cartellini: al 31’ giallo a Lubian (FEMI-CZ Rugby Rovigo)

Calciatori: Farolini (Valorugby Emilia) 6/8 ; Menniti-Ippolito (FEMI-CZ Rugby Rovigo) 4/4

Note: giornata soleggiata ma fredda con circa 4 gradi. Partita disputata in assenza di pubblico.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 4 , FEMI-CZ Rugby Rovigo 1

Player of the Match: Farolini Davide (Valorugby Emilia)