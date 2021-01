Regio online: Giacomo Puccini “La Bohème”

IL REGIO ONLINE 2021

Giacomo Puccini

LA BOHÈME

Classica HD – Sky Canale 136

sabato 30 gennaio ore 21:30

domenica 31 gennaio ore 15:00

Teatro Regio Torino – Streaming

lunedì 1 febbraio ore 20:00

La bohème di Giacomo Puccini debuttò al Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896. Nel 125° anniversario della prima assoluta, quella Bohème torna al Regio in un nuovo allestimento che riprende fedelmente i bozzetti e le scene originali. Senza pubblico, l’opera viene proposta in prima visione esclusiva su Classica HD (Sky, canale 136) il 30 gennaio alle ore 21:30 e in replica il 31 gennaio alle ore 15:00, e in streaming sul sito del Teatro Regio (www.teatroregio.torino.it) l’1 febbraio alle ore 20:00.

Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Regio ci sarà il maestro Daniel Oren, che già aveva diretto nel 1996 l’edizione del “centenario”. Il nuovo allestimento, con la regia di Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi, le scene a cura di Leila Fteita e i costumi a cura di Nicoletta Ceccolini, riprende fedelmente i celeberrimi bozzetti che realizzò Adolf Hohenstein per la prima assoluta al Regio del 1896 (custoditi da © Archivio Storico Ricordi). Il Coro è istruito da Andrea Secchi. Rinaldo Rinaldi è pittore scenografo e le luci sono di Andrea Anfossi.

L’opera più amata di Giacomo Puccini sarà interpretata da un cast di voci fresche con Maria Teresa Leva nei panni di Mimì e Iván Ayón Rivas in quelli di Rodolfo, Hasmik Torosyan come Musetta e Massimo Cavalletti Marcello e poi Tommaso Barea (Schaunard), Alessio Cacciamani (Colline) e Matteo Peirone (Benoît e Alcindoro).

La nuova produzione degli allestimenti originali, eseguita dalle maestranze del Teatro Regio di Torino, è realizzata con il sostegno di Italgas, Socio Fondatore del Teatro Regio.

Da sempre l’Opera Italiana è l’evento di punta nella programmazione di Classica HD. Intesa Sanpaolo, che è anche Socio Fondatore del Teatro, è a fianco del canale nella valorizzazione e diffusione del patrimonio della grande lirica.

I biglietti per assistere alla Bohème on line sono in vendita su www.teatroregio.torino.it al costo di € 5 e sono validi per lo streaming del 1° febbraio ore 20 e possono essere utilizzati fino all'8 febbraio.

IL REGIO ONLINE 2021

Nel 125° anniversario della prima assoluta al Teatro Regio

La bohème

Opera in quattro quadri

Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

dal romanzo Scènes de la vie de Bohème di Henri Murger

Musica di Giacomo Puccini

Personaggi e interpreti

Mimì soprano Maria Teresa Leva

Rodolfo, poeta tenore Iván Ayón Rivas

Musetta soprano Hasmik Torosyan

Marcello, pittore baritono Massimo Cavalletti

Schaunard, musicista baritono Tommaso Barea

Colline, filosofo basso Alessio Cacciamani

Benoît, padrone di casa e Alcindoro, consigliere di stato basso Matteo Peirone

Parpignol, venditore ambulante tenore Alejandro Escobar

Sergente dei doganieri basso Desaret Lyka

Un doganiere baritono Gabriel Alexander Wernick

Il venditore di prugne tenore Franco Traverso

Un ragazzo voce bianca Matilda Elia

Direttore d’orchestra Daniel Oren

Regia Paolo Gavazzeni e Piero Maranghi

Curatrice delle scene Leila Fteita

Curatrice dei costumi Nicoletta Ceccolini

Bozzetti per la prima assoluta al Regio custoditi dall’Archivio Storico Ricordi Adolf Hohenstein

Pittore scenografo Rinaldo Rinaldi

Luci Andrea Anfossi

Direttore dell’allestimento Claudia Boasso

Maestro del coro Andrea Secchi

ORCHESTRA E CORO TEATRO REGIO TORINO

Nuovo allestimento Teatro Regio Torino