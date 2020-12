TolKins: “Jamaica Remix”

TOLKINS ci trasporta in un universo di spensieratezza, relax e “good vibes” con il suo primo Ep “AIN’T GIVIN UP” (https://ampl.ink/jEAlV), da oggi, lunedì 28 dicembre, disponibile in digitale.

Da oggi è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download anche “Jamaica Remix”(ampl.ink/GkjeL), il remix del singolo che racconta una storia d’amore atipica e l’importanza del carpe-diem!

L’Ep contiene i singoli usciti quest’anno e due brani inediti che rappresentano perfettamente il “mood” dell’artista.

“AIN’T GIVING UP” completa la collaborazione del giovane artista con Livio Magnini che ha rappresentato l’inizio di un percorso da solista per TolKins.

«”Ain’t Givin up” – racconta TolKins – esce al termine di un anno complicato e difficile per tutti noi. Il titolo è un invito a non mollare, a tenere duro e riprenderci in mano il nostro futuro e le nostre vite.»