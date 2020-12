Seryo, “Per un pò di metadone”

“Ho sempre avuto paura di “scendere dalla luna” e non ritrovarmi nel “mondo reale”, ma solo quando ho sentito il mio cuore fermarsi ho capito di essere vivo per la prima volta.”

SERYO

ESCE IL VIDEO UFFICIALE DI

PER UN PO’ DI METADONE

Per il video di “Per un po’ di metadone”: https://www.youtube.com/watch?v=WmnaPvyjbU8&feature=youtu.be

Per ascoltare “Per un po’ di metadone”: https://backl.ink/143364288

Esce su YouTube il videoclip ufficiale di “Per un po’ di metadone”, l’ultimo singolo di SERYO disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica dal 19 novembre.

Il video di “Per un po’ di metadone”, diretto da Luigi Antonini, ha luogo in un limbo bianco in cui l’atmosfera è rarefatta e le immagini sono sfocate. Forte è il contrasto tra il colore candido in cui sono immersi i protagonisti e la cupezza della straziante storia d’amore raccontata nella canzone. Le tavole di un fumetto aprono e chiudono la clip, narrando l’evolversi della relazione tra i due amanti, i quali ricercano il contatto l’uno dell’altra, ma la sofferenza e il dolore subiti e causati li tengono separati, impossibilitati a toccarsi solo da pochi, irriducibili millimetri. L’unico elemento a cui possono aggrapparsi per non scomparire sono i propri ricordi.

“Credo sia veramente l’amore a muovere tutto, l’amore verso ciò che facciamo, l’amore verso qualcuno, l’amore per noi stessi. Nella mia vita ammetto che un paio di volte mi si è fermato il cuore ma proprio quando non ho sentito più il battito nel petto mi sono accorto di quanto fosse importante sentirne il ritmo, le accelerazioni, i rallentamenti.”

Il singolo inizia e si conclude con il suono di un pianoforte vintage che mantiene sempre una diteggiatura minimale che culla e guida l’ascoltatore scandendo ogni singola nota come fosse un battito cardiaco. In questo inedito, SERYO modifica il registro timbrico, lasciandosi trasportare verso una “pasta vocale” più dolce, a tratti sussurrata. Le chitarre suonano in reverse, come ad indicare che, in un mondo guidato dagli stereotipi, dirigersi verso la direzione opposta può dimostrarsi la soluzione più giusta.

