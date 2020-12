Mael: “Greta”

Dopo un anno circa dalla pubblicazione del suo ultimo EP di inediti in lingua inglese, il 7 dicembre sarà disponibile “Greta”: il primo inedito in italiano della cantautrice Mael. Lo stesso giorno sarà online in anteprima, sul portale del noto magazine All Music Italia, il video ufficiale.

“Greta – racconta l’artista – è un’anticonformista. Una di quelle donne che non scende a compromessi. Per questa ragione la si ama oppure la si odia. La vita di Greta è un tripudio contrastante di colori chiaro scuri, senza mezze tinte, che getta secondo istinto e irrazionalità. Come un quadro olio su tela. Eppure Greta, in fondo, sa essere molto dolce, se vuole.”

Il brano è stato prodotto e arrangiato da Giuliano Boursier che ha anche prodotto il suo ultimo EP “People Know”.

Mael canta per la prima volta discograficamente in italiano e decide proprio di interpretare “Greta” scritta dallo stesso Boursier e da Oscar Giuffrè.

Il video è stato diretto da Claudio Zagarini e il personaggio di Greta, interpretato da più attori passa, sempre attraverso l’arte, i concetti della multipersonalità e multisessualitá, senza preoccuparsi di violare la morale o il pudore, proprio come avviene in preda ad un raptus creativo.