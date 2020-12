Fulminacci a Sanremo con “Santa Marinella”

FULMINACCI è tra gli artisti in gara nella categoria Campioni della 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “SANTA MARINELLA” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Tommaso Colliva.

Con testo e musica di Fulminacci, “SANTA MARINELLA” segnerà l’esordio del cantautore sul palco del Teatro Ariston, nel corso della kermesse musicale italiana per eccellenza.

Inoltre, è da oggi in radio l’ultimo singolo dell’artista, “UN FATTO TUO PERSONALE” (Maciste Dischi/Artist First), prodotto da Frenetik & Orang3 e disponibile al link https://fulminacci.lnk.to/UnFattoTuoPersonale!

Insieme a “CANGURO”, il brano farà parte del nuovo album dell’artista, in uscita nel 2021!

Non è esagerato affermare che le canzoni del giovane cantautore siano cariche di una più unica che rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico, rimanendo tuttavia fedelmente legate alla quotidianità più ordinaria e personale. Con la genialità espressiva che lo contraddistingue, Fulminacci infatti riesce sempre a rendere semplici e immediate riflessioni di grande profondità.

L’acclamato primo album del cantautore romano, “LA VITA VERAMENTE”, prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, ha sin da subito attirato l’attenzione di pubblico e critica, vincendo anche la Targa Tenco nel 2019.