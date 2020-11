Swami, “Non siamo tutti uguali”

Dal 13 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Non siamo tutti uguali” (The Web Engine), nuovo singolo di Swami.

“E no, non siamo tutti uguali e per fortuna che è così […] Se fossimo tutti sulla stessa barca, andrebbe a fondo”: così canta SWAMI nel suo nuovo singolo “NON SIAMO TUTTI UGUALI”, un vero e proprio inno alla libertà di essere esattamente ciò che siamo, ma anche una benedizione funky di tutte le stranezze che ci rendono unici e, al contempo, ci connettono profondamente agli altri.

Spiega Swami a proposito del suo nuovo brano: «Nessuno di noi è uguale ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che chiunque abbiamo davanti ha una storia, un vissuto, una battaglia che sta combattendo, che ha perso già vinto e che un giorno potrebbe anche appartenerci. Chissà se un giorno la lotta che sta affrontando chi abbiamo accanto, in un bus o in un bar, potrà essere anche nostra».

Il videoclip ufficiale di “Non siamo tutti uguali”, diretto da Andrea Fazzino, si fa trasposizione visiva del concept del brano: all’inizio del video i volti dei soggetti che appaiono sono sfocati, indistinguibili gli uni dagli altri, ma nella sequenza finale di immagini la situazione si ribalta, sottolineando con forza tutto ciò che rende un individuo unico al mondo.

