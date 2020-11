James Taylor- collezione di tre tracce inedite

Il leggendario cantante e songwriter James Taylor svela a sorpresa una collezione di tre tracce inedite: Over The Rainbow – The American Standard EP, seguito del suo acclamato album American Standard, pubblicato all’inizio di quest’anno. L’EP – in versione digitale – contiene tre toccanti interpretazioni di autentici classici: “Over The Rainbow” (da Il mago di Oz) di Harold Arlen e Yip Harburg, “I’ve Grown Accustomed To Her Face” (da My Fair Lady) di Frederick Loewe e Alan Jay Lerner e “Never Never Land” scritto da Jules Styne, Betty Comden e Adolph Green per il musical Peter Pan del 1954.

James Taylor su Over The Rainbow – The American Standard EP:

Sono così contento che queste tre canzoni vengano diffuse al pubblico. Abbiamo inciso più di quanto potesse andare bene per l’album American Standard: il che ha fatto felice il dipartimento della promozione, che ha trovato il modo di utilizzare le tre tracce in più, dando loro loro – grazie al digitale – l’esposizione che meritavano.

La mia versione per voce e chitarra di “Over the Rainbow” ha due aspetti che meritano di essere sottolineati. Innanzitutto riprende l’introduzione originale – cosa rara, a dispetto del fatto che la canzone sia tanto popolare – e in più si basa su di un arrangiamento molto ricco sul piano armonico, forse il più complesso fra quanti io ne conosca.