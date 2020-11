Fujifilm lancia uno speciale Black Friday

Dal 26 novembre al 2 dicembre 2020, FUJIFILM lancia uno specialissimo BLACK FRIDAY dedicato a X-Pro3, la fotocamera digitale mirrorless dall’anima analogica

FUJIFILM X-Pro3, con il suo corpo resistente grazie all’utilizzo del titanio per le sezioni esterne e grazie al classico stile a telemetro, alla portabilità e alle ghiere che consentono un funzionamento intuitivo, è una vera rivoluzione, molto apprezzata da fotografi professionisti e non professionisti che si esprimono principalmente nel campo della fotografia documentaria e di reportage.

Dal 26 novembre al 2 dicembre prossimo, acquistando questo modello in qualsiasi FUJIFILM Professional Dealer, rivenditore autorizzato sia fisico sia on line, si potrà avere uno sconto immediato di 300 euro iva inclusa.

FUJIFILM X-Pro3 utilizza il sensore “X-TransTM*2 CMOS 4” retroilluminato da 26,1 MP e il processore di elaborazione delle immagini “X-Processor 4”, così da garantire l’adeguato livello di prestazioni e qualità dell’immagine che ci si aspetta da un modello di punta. È dotata del mirino “Advanced Hybrid Viewfinder” che utilizza un pannello “organic EL” ad alta risoluzione da 3,69 milioni di pixel per soddisfare le esigenze professionali e garantire una migliore esperienza visiva.

La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A. Prodotti di seconda mano, o ricondizionati, sono esclusi da questa promozione.

FUJIFILM si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificare i termini e le condizioni o i prodotti in questione senza incorrere in alcuna responsabilità.

I dettagli sulla promozione e la lista dei rivenditori autorizzati saranno consultabili a questo link dal 26 novembre: https://fujifilm-connect.com/promotions/promotions.php/?country=it