Fresh Mula: ” Franklin”

Dopo il successo raccolto con gli ultimi due singoli “Hood” e “Jiggy”, il giovanissimo ed esplosivo artista di Elektra Records Fresh Mula torna oggi, venerdì 27 novembre, con il suo nuovo travolgente singolo “Franklin” (Elektra Records/ Warner Music Italy).

Come per gli scorsi singoli, anche in “Franklin” gli anni ’80 hanno un ruolo fondamentale sia per il sound sia per i riferimenti culturali di cui è ricco il testo. Tra citazioni di “Ritorno al Futuro” e un richiamo al suo precedente brano “Jiggy” (“mi sento jiggy jiggy dollar”), che porta inevitabilmente con sé un omaggio a Will Smith, il nuovo singolo di

Fresh Mula racconta senza filtri storie di vita vissuta ed episodi tipici della night-life nella city. Gli scratch e le sporche “ohhh” sono un riferimento alla cultura musicale black statunitense che Fresh mescola e ripropone in una chiave moderna Hip-Hop elettronica.

Scoperto da Angelo Calculli di Mk3, con “Franklin” Fresh Mula ci fa vedere ancora più da vicino la vita di tutti i giorni di un coolkidz, un ragazzo che conduce uno stile di vita a impatto zero, muovendosi sullo skate, affrontando la vita con energia e positività, facendo suoi i canoni musicali degli anni ’80 e rivisitandoli con uno stile eccentrico e del tutto personale.