Teatro Nuovo Ferrara: aggiornamento attività

AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ TEATRALE

TEATRO NUOVO FERRARA

In seguito all’emergenza Covid-19, Area Consulting comunica gli aggiornamenti sugli spettacoli in programma al Teatro Nuovo di Ferrara:

– Lo spettacolo MOMENTI DI TRASCURABILE (IN)FELICITÀ di e con Francesco Piccolo e con Pif, previsto il 20 marzo 2020, È ANNULLATO. Dal 3 novembre al 5 dicembre 2020 sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti rivolgendosi al circuito di vendita attraverso cui si è effettuato l’acquisto (recandosi presso i punti vendita per poter richiedere il rimborso sarà necessario essere muniti dei biglietti).

– Lo spettacolo GAGMEN di e con Lillo e Greg, in programma il 27 febbraio 2020, già posticipato al 13 maggio 2020, È ULTERIORMENTE RINVIATO al 25 febbraio 2021. I titoli di ingresso originari resteranno validi per la nuova data.

– Lo spettacolo È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO DA BAMBINO? con Luca Argentero, in programma il 9 maggio 2020, È RINVIATO al 19 marzo 2021 (ore 21.00). I titoli di ingresso originari resteranno validi per la nuova data.

– Lo spettacolo LA SAGRA FAMIGLIA di e con PAOLO CEVOLI, in programma il 28 marzo 2020, È RINVIATO al 26 marzo 2021 (ore 21.00). I titoli di ingresso originari resteranno validi per la nuova data.

– Lo spettacolo MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI SHOW di e con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, in programma il 13 marzo 2020, già posticipato al 10 ottobre 2020, È RINVIATO al 16 aprile 2021 (ore 21:00). I titoli di ingresso originari resteranno validi per la nuova data.

Tutti gli spettacoli riprogrammati sono in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Nuovo di Ferrara (Piazza Trento e Trieste 52, Ferrara) aperta martedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, e sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Per favorire il distanziamento sociale ed evitare il formarsi di assembramenti, è consigliato acquistare i biglietti attraverso i circuiti di vendita online; se acquistati al botteghino, si consigliano i pagamenti elettronici.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biglietteria del Teatro Nuovo Ferrara nei suoi orari di apertura scrivendo a biglietteria@teatronuovoferrara.com o chiamando allo 0532.1862055.