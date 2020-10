Per il ciclo di incontri “La voce delle stelle”, inseriti fra gli eventi collaterali della mostra “Orientarsi con le stelle” in svolgimento sino al 31 ottobre presso la Casa Museo Boschi Di Stefano, giovedì 15 ottobre alle ore 18 si terrà il talk “Un po’ di cielo in terra”: Alessandra Baldoni, Dacia Manto, Paola Mattioli e Pio Tarantini dialogano con Cristina Casero, scrittrice e docente di storia della fotografia e arte contemporanea all’Università di Parma.

Partendo dal libro-catalogo a tiratura limitata “Orientarsi con le stelle” (Red Lab Editore, 2020), illustrato in copertina da un’opera inedita di Dacia Manto e al suo interno da alcuni testi del narratore e poeta Antonio Prete, gli autori racconteranno come nascono le loro opere, la loro poetica e il loro rapporto con Cosmo, Stelle e Natura.

Modera l’incontro Gigliola Foschi, co-curatrice della mostra e storica della fotografia.

I libri fotografici e i cataloghi d’arte di Red Lab Editore affiancheranno di volta in volta l’attività dell’omonima galleria d’arte (Red Lab Gallery) con lo scopo di promuovere la cultura dell’arte visiva proponendo il confronto con discipline diverse.

Il prossimo appuntamento del ciclo “La voce delle stelle” è per martedì 27 ottobre ore 18.00 con “La fotografia: una costellazione di riferimento?”: Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Giovanni Pelloso dialogheranno con Alessia Locatelli.

LA MOSTRA “ORIENTARSI CON LE STELLE”

La mostra, a cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla, presenta i lavori di nove fotografi: Alessandra Baldoni, Marianne Bjørnmyr, Joan Fontcuberta, Dacia Manto, Paola Mattioli, Occhiomagico (Giancarlo Maiocchi), Edoardo Romagnoli, Pio Tarantini e Yorgos Yatromanolakis.

“Orientarsi con le stelle” mette in luce quanto sia sempre più necessario oggi ricostruire una relazione più responsabile e intima con il Cosmo, non più prevaricatore o solo contemplativa, ma anche di ascolto, consapevolezza e salvaguardia.