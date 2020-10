MARTEDI’ 27 OTTOBRE ORE 15:00 PRESENTAZIONE UFFICIALE

“MASTER & WORK BARISTA-BARMAN 4.0”,

IL PRIMO E UNICO MASTER RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA

Il 27 ottobre alle ore 15:00 presso l’Academy di Ristopiù Lombardia (Via Monte Tre Croci 5, Varedo) sarà presentato “Master & Work Barista-Barman 4.0” il primo master riconosciuto dalla Regione Lombardia dedicato alla figura professionale dei baristi.

Troppo spesso la gestione di un locale è stata relegata ad attività estremamente semplice, ma non è così.

Nel quinquennio 2011/2015 sì c’è stato un aumento del numero dei bar, +7.4% ma, altrettanto alta è stata la mortalità: oltre il 45% dei locali ha chiuso i battenti entro i tre anni di vita (dati Unioncamere gennaio 2017).

Continue nuove aperture sì rendono il saldo positivo ma, chi apre spesso dura poco.

Questi dati fanno riflettere!

Indubbiamente gli aspetti che decretano il successo di un’attività sono molteplici ma, hanno un solo filo conduttore: la competenza!

Questa è la convinzione che ha spinto tre enti AssoSinderesi Associazione, Ristopiù Lombardia Spa e Cornucopia a creare il primo e unico master riconosciuto dalla Regione Lombardia.

“MASTER & WORK BARISTA-BARMAN 4.0” sarà presentato ufficialmente martedì 27 ottobre ore 15.00 presso l’Academy di Ristopiù Lombardia, Via Monte Tre Croci 5, Varedo.

“Il concept Master & Work nasce da un’intuizione personale, mi sono chiesta come Assosinderesi e Ristopiù Lombardia potevano creare una sinergia responsabile verso il territorio in un contesto così difficile come quello attuale, dove sia le aziende che le persone devono trovare un armonizzazione di livello per restare nel mercato e Master and Work è stata la naturale risposta: Formare i talenti e sostenerli nella professione – afferma Donatella Rampado Direttore Risorse Umane Ristopiù Lombardia e Presidente di AssoSinderesi. –

Il master che si rivolge a titolari di locali, collaboratori mondo ho.re.ca, giovani under 29/ inoccupati e disoccupati, consegnerà, al termine del percorso di 80 ore, una certificazione, valida in tutta Europa, delle competenze riconosciute.

Ma non solo, darà un aiuto fattivo e concreto all’immissione nel mondo del lavoro.

“Master & Work Barista-Barman 4.0 non è altro che il coronamento di un progetto che mi è stato sempre a cuore: quello della formazione! – afferma Giuseppe Arditi, Presidente di Ristopiù Lombardia Spa –. La formazione è l’elemento discriminante che, oltre a segnare un gap significativo rispetto alla concorrenza, completa la figura professionale di chi svolge uno dei lavori più difficili e di costante relazione con un pubblico, il cliente, esigente e attento che, in poco tempo può farti passare dalle stelle alle stalle!” conclude Giuseppe Arditi.

Per garantire il rispetto delle disposizioni Anticovid-19 la partecipazione all’evento è possibile solo su registrazione.

Per confermare la presenza è necessario mandare un’email a mit@ristopiulombardia.it entro venerdì 23 ottobre indicando il nome e cognome del/dei partecipante/i.