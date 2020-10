Luciano D’Abbruzzo: mini tour in Polonia

LUCIANO D’ABBRUZZO

Annunciate le date del mini-tour in Polonia

“IL PREZZO DELLA LIBERTÀ E QUELL’URLO SILENZIOSO”

22 ottobre – @GOK LESZNO

23 ottobre – @STARE BABICE

24 ottobre – @VARSAVIA

25 ottobre – @MILANOWEK

LUCIANO D’ABBRUZZO annuncia le date del suo mini tour in Polonia, “Il prezzo della libertà e quell’urlo silenzioso”.

L’artista si esibirà il 22 ottobre a Gok Leszno, il 23 ottobre a Stare Babice, il 24 ottobre a Varsavia e il 25 ottobre a Milanowek.

È un ritorno importante, a poco meno di un anno, quello di Luciano D’Abbruzzo in terra polacca. Tre concerti per presentare le canzoni del suo ultimo lavoro discografico “Il Guardiano del Bosco” (Sony Music) ed alcuni brani di artisti italiani, che raccontano il tema della guerra.

Luciano D’Abbruzzo, al piano, sarà accompagnato dal chitarrista e produttore Alessandro Berti, che in occasione dei live allestirà una mostra d’arte dal titolo “L’Urlo del Silenzio”, intesa come sfondo visivo e cornice agli emozionanti concerti.

Le iniziative sono promosse e organizzate dall’Associazione Przyjazne Jutro con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia dell’Ambasciata Italiana in Polonia.

Luciano D’Abbruzzo ha un’interessante carriera artistica, segnata da molteplici esperienze e soddisfazioni in ambito musicale: la vittoria del Premio De André nel 2016 (come miglior esecuzione con il brano L’Ultima Festa), la partecipazione al Premio Città di Recanati (ora Musicultura) e al concerto del Primo Maggio a Roma, solo per citarne alcune. Per Sony Music ha già pubblicato un EP, “Come Acqua”, contenente tre tracce, tra cui il brano vincitore del Premio De André; e i singoli Tempo e L’Ultima Estate. Ha all’attivo tre album: il primo, come MIG, dal titolo “N€uro” (2001 – Rossodisera/EMI); il secondo, come Luciano D’Abbruzzo e MIG, “Come un’Arancia in Norvegia”, del 2013. L’ultimo, uscito nelle ultime settimane, s’intitola “Il Guardiano del Bosco”. Recentemente ha aperto i concerti della cantante brasiliana Rosalia de Souza, di Fabio Concato e di Antonella Ruggiero.