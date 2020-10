Lucca Changes 2020: novità Disney

Le novità Disney targate Panini Comics presentate a Lucca Changes 2020

In occasione di Lucca Changes 2020, grandi novità pensate da Panini Comics per collezionisti e appassionati: dalla raccolta delle strisce quotidiane di Topolino di Floyd Gottfredson, all’arrivo dell’inedita saga di Wizards of Mickey e il Topolibro realizzato con la consulenza di ASI (Agenzia Spaziale Italiana). In più la nuova serie del manga di Kingdom Hearts. Senza dimenticarsi Topolino, con una saga speciale a tema musica e una variant cover tutta da scoprire.

Mickey Mouse: le grandi storie di Floyd Gottfredson è un volume unico, da collezione perchè raccoglie le mitiche storie del Topolino realizzate da Floyd Gottfredson, in un’edizione integrale e cronologica con copertina che permette di ammirare in ogni dettaglio le splendide tavole di un genio del fumetto. In questo volume, impreziosito da numerosi saggi, tanti capolavori indimenticabili tra cui Topolino giornalista e Topolino e il misterioso “S”.

Uscita: 29 ottobre

Prezzo: 34,90€

Pagine: 280

Formato: 26.1 X 21.6 cm

Interni: Colori

Arriva poi Le strisce quotidiane complete di Al Taliaferro 1943-1945, il terzo volume che raccoglie le strisce quotidiane di Donald Duck incentrato questa volta sugli anni della Seconda Guerra Mondiale, con Paperino e i Nipotini costretti a sperimentare un regime di vita inedito che ispira un serie di gag esilaranti, scritte da Bob Karp e magicamente disegnate da Al Taliaferro.

Uscita: 29 ottobre

Prezzo: 34,90€

Pagine: 272

Formato: 28 X 21.5 cm

Interni: Colori

Il viaggio nella storia del fumetto disneyano continua con il quarto volume di Don Rosa Deluxe, che raccoglie le storie del Maestro del Kentucky riviste nella grafica e con una nuova traduzione. Tra queste, alcune avventure realizzate prima della Saga di Paperon de’ Paperoni, come Zio Paperone e la guerra dei Wendigo e Zio Paperone e il ritorno a Xanadu.

Uscita: 29 ottobre

Prezzo: 30€

Pagine: 192

Formato: 28 X 21.5 cm

Interni: Colori

Grande attesa per Kingdom Hearts 358/2 Days, il primo nuovo capitolo del manga tratto dal videogioco di culto targato Disney e Square Enix. Roxas è il tredicesimo membro di una misteriosa organizzazione che, sfruttando il potere della Keyblade, intende completare il Kingdom Hearts… Possibile che in quel passato che il ragazzo non riesce a ricordare sia celato un ben diverso destino?

Uscita: 29 ottobre

Prezzo: 7,90€

Pagine: 192

Formato: 14.5 X 21cm

Interni: B/N e colori.

Disponibile anche all’interno di un esclusivo cofanetto per raccogliere l’intera miniserie (prezzo 14,90).

In occasione di Lucca Changes 2020 torna una serie amatissima ricca di colpi di scena e grandi magie: Wizards of Mickey: l’oscura profezia. Il mondo potrebbe essere annientato: il nemico va imprigionato nell’Isola degli Esiliati prima che possa avere il tempo di agire! Ma cosa succederebbe se una profezia rivelasse che il portatore di distruzione è proprio Topolino? Le sceneggiature sono di Luca Barbieri e i disegni di Lorenzo Pastrovicchio.

Uscita: 29 ottobre

Prezzo: 9,90€

Pagine: 48

Formato: 20.5 X 28 cm

Interni: Colori

Le avventure si spostano a Paperopoli per il secondo atteso numero di Ducktales, contenente nove episodi inediti fra creature mitologiche, intrighi spionistici, mostri multi-teste… Sono avventure piene di ritmo e divertimento, che prendono origine dalla saga dei Paperi più celebre della tv con protagonisti Paperone, Paperino, Qui Quo e Qua, Jet McQuack, Gaia e tanti altri eroi.

Uscita: 29 ottobre

Prezzo: 9,90€

Pagine: 96

Formato: 17 X 24 cm

Interni: Colori

Arriva anche un nuovo volume di Topolino Writers Edtion per celebrare il versatile e prolifico Rodolfo “Rudy” Salvagnini: i titoli presenti in questo volume speciale sono stati selezionati con la sua collaborazione e molti di questi vantano i disegni di “matite importanti”, come quelle di Giorgio Cavazzano (Zio Paperone e l’inutile statuetta) o Massimo De Vita (Topolino e la principessa del lago invisibile), ma anche di “nuovi maestri” come Stefano Intini (per la spassosa Quando Ciccio va a fare la spesa) ed Enrico Faccini (Topolino e l’incredibile situazione).

Uscita: 28 ottobre

Prezzo: 7,90€

Pagine: 288

Formato: 14.5 X 19.5cm

Interni: Colori

Topolino è poi protagonista con il numero 3388 del settimanale a fumetti più amato. Il numero in uscita durante Lucca Changes 2020 non poteva che esser ricco di storie: dal debutto di nuovi disegnatori su storie “mostruose” alle avventure degli Italici Paperi e al nuovo ciclo di storie dedicato al dietro le quinte di X-Music. Questo numero avrà la propria Variant a tiratura limitata, realizzata da Fabio Celoni, maestro di atmosfere, che stupirà con una cover – impreziosita da un super effetto psichedelico – dedicata al misterioso Mister Vertigo (disponibile in fumetteria e online sul rinnovato sito panini.it al costo di 7 euro).

Infine, in allegato al numero 3388 sarà disponibile Lo spazio raccontato da Topolino, un volume speciale realizzato grazie alla supervisione scientifica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) con otto storie dedicate all’esplorazione dello spazio (tra cui l’inedita Paperino e la missione improbabile, di Alessandro Sisti e Stefano Zanchi) che verrà presentato in streaming venerdì 30 ottobre alle 21.00 durante Lucca Changes 2020, in collegamento da Washington con l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Roberto Vittori.

Uscita: 28 ottobre

Prezzo: 8,90€

Pagine: 256

Formato: 13.9 X 18.6 cm

Interni: Colori

