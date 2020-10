Elasi, “Esplodigodi”

Dopo la collaborazione con CARTIER

e un assaggio del brano in anteprima per WOVO

Venerdì 16 ottobre esce

ESPLODIGODI

il nuovo singolo di

ELASI

che anticipa “Campi Elasi”, l’EP di esordio in uscita il 28 ottobre

Release party NEI CAMPI ELASI:

mercoledì 28 ottobre ore 21 – ARCI Bellezza (MI)

Evento: https://www.facebook.com/events/3425401067542326

Artwork: Salvatore Puglisi, Stefano Ramera (Sem&Stenn) Outfit: Wovo Store

Una tempesta elettrica e avvolgente, beat trascinanti percorsi da filamenti musicali iridescenti e sensuali, che si dilatano tra parole e sospiri.

Dopo il successo del primo singolo “Valanghe” (Guarda il video), sbarcato anche tra i trending del social americano Triller, e la prestigiosa collaborazione con Cartier che la vede resident dj e curatrice del sound design dell’installazione nel Cartier Pasha Hub di Milano, ELASI ha in serbo un’altra bella novità.

Esce venerdì 16 ottobre ESPLODIGODI, il nuovo singolo che anticipa l’uscita di “Campi Elasi”, l’EP di esordio in uscita il 28 ottobre per Neverending Mina.

Un assaggio del brano in anteprima è già disponibile grazie al breve ma esplosivo video su Instagram creato in collaborazione con WOVO, noto sexy shop e community milanese.

Esplodigodi è un inno al lasciarsi andare, a sciogliere le proprie insicurezze, da soli e fuori da ogni comfort zone. È proprio in quel momento infatti che l’ostacolo si trasforma in un trampolino, l’invidia in spinta vitale e il dolore in ispirazione, capace di dare origine a un big bang pieno di suoni nuovi, rinascite e rivincite.

Scrivere Esplodigodi per me è stato questo, commenta ELASI. Ho provato a non auto-giudicarmi e ho prodotto questa traccia senza avere un obiettivo, uno schema o un vincolo preciso… mi sono lasciata andare ai miei suoni, sono esplosa di creatività in libertà e ho goduto!

Esplodigodi aggiunge un nuovo tassello al mosaico colorato del suo mondo artistico. Nata una notte nella cameretta, la canzone è stata poi prodotta da ELASI insieme a Golden Years, Fabio Grande e Simone Manzotti, mixata da Antonio Polidoro e masterizzata da Giovanni Versari.

Il brano è inoltre arricchito da una piccola frase di Duduk, strumento tradizionale armeno capace di dare una macchia di colore unica nel pianeta suonato da Mekhak Torosian, uno degli artisti dal mondo con cui ELASI ha collaborato a distanza in remoto.

Per festeggiare l’uscita dell’EP, BPM Concerti organizza un viaggio nei CAMPI ELASI, in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 21 all’Arci Bellezza di Milano (w/ Cecilia, nell’ambito della rassegna Caramello. Ingresso 10 euro + dp: https://bit.ly/3d2s6Wq. Tessera ARCI obbligatoria). Sarà molto più di un semplice release party: una vera e propria esperienza extrasensoriale tra visual misteriosi, ballerini della crew Bangarang e il live set multistrumentale di un disco che viaggia su discese di neve calda, strobo sottomarine ed esplosioni fluide.

Crediti Esplodigodi

Testo e musica: ELASI (Elisa Massara)

Produzione: ELASI, Fabio Grande, Simone Manzotti, Pietro Paroletti

Musicisti: Mekhak Torosian (Duduk)

Mix: Antonio Polidoro

Master: Giovanni Versari

Instagram: @elasi___

Facebook: ELASI https://m.facebook.com/elasimusic/

Triller: @elasiii

Management: Andrea Chieli andreachieli@live.it

Booking: BPM Cecca cecca@bpmconcerti.com

Discografica: Giacomo Coveri neverendingmina@gmail.com