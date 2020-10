Capodanno ai Caraibi

Iniziare l’anno ai Caraibi, a Santa Lucia

dal 27 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021

https://www.dropbox.com/sh/z8cjkxt0g16u67c/AADc7b1SJRT_sIaPb5fU3CAIa?dl=0

Una vacanza nella zona dei Caraibi più ambita e rinomata! Questo tratto di mare compreso tra St.Lucia e Carriacou è infatti un susseguirsi di isole e spiagge meravigliose, dai colori unici.

Fuggiamo dal freddo dell’inverno, da quel cielo grigio che sembra cancellare per sempre il sole e dopo poche ore di volo saremo nelle acque meravigliose delle Grenadines, tra le mani un bicchiere di planteur punch e un’aragosta alla griglia! La crociera di Horca Myseria imbarcherà a St. Lucia per dirigersi verso Petit St. Vincent, Canouan, Tobago Cays, Mayreau, Palm Island, Mopion per poi raggiungere Carriacou: le famose Isole Grenadine, sogno di ogni velista, dove potremo godere di paesaggi e fondali marini tra i più belli dei Caraibi.

Horca Myseria ha pensato a tre modernissimi catamarani della collaudata Flotta Sunsail: Leopard 404 e Lagoon 424, di 12 metri di lunghezza; imbarcazioni straordinarie, in grado di offrire autentiche emozioni ed ogni comfort in quattro cabine doppie ciascuna con quattro o due servizi ciascuno.

Sole splendente e due catamarani per un’allegra combriccola, sospinti dall’aliseo che accompagnerà ancora una volta col suo forte respiro in fantastiche galoppate sulle onde dell’Oceano. Cosa di meglio per festeggiare il Capodanno?

Benvenuti a bordo! A partire da 3140 euro e 3390 in cabina.

Imbarco/Sbarco: Grenada

La quota comprende: voli aerei A/R (escluse Tax aeroportuali) uso delle imbarcazioni con sistemazione in cabina doppia con servizi, notte in Hotel a Londra il 27/12, Skipper HM di nazionalità italiana, lenzuola ed asciugamani, pulizia finale della barca, tender e fuoribordo, assicurazione sulla cauzione, assicurazione AXA medica e bagaglio.

La quota non comprende: tasse aeroportuali, Iscrizione Annuale HM di € 40 (valida anche per il 2021), trasferimenti dall’aeroporto al porto e viceversa, cassa comune (circa 20/25 euro al giorno) gestita a bordo per spese di cambusa, carburante e di eventuali ormeggi (lo skipper è escluso dalla cassa comune) Polizza annullamento viaggio ALL RISKS AXA e garanzie accessorie (5% sul totale del pacchetto) e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

Passaporto: per l’espatrio è richiesto il Passaporto, con validità minima di sei mesi dal momento dell’arrivo nel Paese.

Operativo voli https://www.horcamyseria.it/wp-content/uploads/British_Airways_Logo.svg_.png

Andata:

– 27 DIC Volo BA 2701: BGY/LGW 19.50 – 21.05 Milano Bergamo / Londra Gatwick – notte a Londra

– 28 DIC Volo BA 2159: LGW/UVF 10.05 – 15.00 Londra Gatwick / St.Lucia Hewanorra

Ritorno:

– 05 GEN Volo BA 2158: UVF/LGW 20.50 – 09.10 (+1) St.Lucia Hewanorra / Londra Gatwick De Gaulle

– 06 GEN Volo BA 2700: LGW/BGY 16.20 – 19.30 Londra Gatwick / Milano Bergamo

Date, costi e informazioni aggiuntive: www.horcamyseria.it