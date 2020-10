UN ALTRO GIRO di Thomas Vinterberg vince il

64th BFI LONDON FILM FESTIVAL

UN ALTRO GIRO, di Thomas Vinterberg, ha vinto il 64th BFI London Film Festival con la seguente motivazione:

“Caratterizzato dal delicato e toccante lavoro di ripresa e dalla sceneggiatura vivace del regista Thomas Vinterberg, scritta in collaborazione con Tobias Lindholm, Un altro giro utilizza una premessa audace per esplorare l’euforia e il dolore di una vita sfrenata. Al centro c’è Martin, un tutore, marito e padre non apprezzato. Nel ruolo di un uomo un tempo brillante, ma ormai stanco del mondo, il sempre sorprendente Mads Mikkelsen offre una performance toccante e perfetta nelle piccole cose, interpretando uno dei momenti più agili e memorabili sullo schermo fino ad oggi”.

Un altro giro sarà presentato in Selezione Ufficiale alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, domani, 20 ottobre 2020.

Il film sarà distribuito nelle sale da Movies Inspired in data da confermarsi.