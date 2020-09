“Il Concetto”, La Ciotta

La Ciotta

Dall’11 settembre in radio e digitale il nuovo singolo “Il Concetto”

Da venerdì 11 settembre sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali “Il Concetto” (L’n’R productions/Artist First), il nuovo singolo de La Ciotta, prodotto da Luca Rustici e Philippe Leon che hanno scritto questo brano con Ania Cecilia.

A proposito del brano, l’artista siciliana commenta: «Ho scelto di interpretare questo brano, perché avevo il bisogno di vomitare tanta negatività che avevo subito e attratto. Sentivo la necessità di far arrivare alla gente “il concetto” che tutti subiamo e attraversiamo momenti difficili e a tratti insuperabili. Ma allo stesso tempo sono dell’idea che non dobbiamo permetterci di avere rimorsi o rimpianti,non possiamo permetterci di far cambiare il nostro vero Io. Il buio esiste è vero, e a volte è quasi tangibile, ma la luce è lì, è proprio lì che aspetta solo noi. Sono una ferma credente dell’Universo, che come ci dà, toglie, ma sempre considerandoci in grado di superare».

https://www.facebook.com/La-Ciotta-103708121475915/

https://www.instagram.com/_laciotta_/