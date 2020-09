Giornata Cultura Ebraica, Presidente Lombardia e Sottosegretario: custodire i valori dell’ebraismo italiano

“La ‘Giornata europea della cultura ebraica ci aiuta a riflettere su quanto sia fondamentale custodire i valori che hanno reso solide le relazioni tra Regione Lombardia e la comunità ebraica”. Lo affermano il Presidente di Regione Lombardia e il Sottosegretario alla Presidenza con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, in occasione dell’annuncio delle celebrazioni per la XXI edizione della giornata europea della cultura ebraica.

“La presenza a Milano – proseguono – del Memoriale della Shoa è un elemento simbolo di profondi e storici rapporti. Con ‘Percorsi ebraici’, in programma il prossimo 6 settembre, celebreremo questa amicizia all’insegna dell’approfondimento dell’ebraismo italiano: un patrimonio artistico, architettonico e archeologico di considerevole interesse”.