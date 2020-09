Fujinon XF50mmF1.0 R WR: fotografia di ritratto

Fujifilm Fujinon XF50mmF1.0 R WR

L’obiettivo che segna una nuova era nella fotografia di ritratto

Fujinon XF50mmF1.0 R WR è un’ottica da primato: è il primo obiettivo al mondo, tra quelli pensati per le fotocamere digitali mirrorless, con apertura diaframma F1.0 e Autofocus*1

FUJIFILM Corporation (Presidente: Kenji Sukeno) è lieta di annunciare FUJINON XF50mmF1.0 R WR, il primo obiettivo autofocus al mondo con un’apertura massima di F1.0, progettato per fotocamere mirrorless. XF50mmF1.0, che offre un’eccezionale qualità dell’immagine utilizzando l’ineguagliabile tecnologia di riproduzione del colore di FUJIFILM, è il 35° obiettivo della gamma XF, studiata ad hoc per fotocamere digitali della Serie X.

XF50mmF1.0 R WR è un obiettivo medio tele a focale fissa ultra luminoso con una lunghezza focale di 50 mm (equivalente a 76 mm nel formato pellicola 35 mm) e un’apertura massima di F1.0. È l’obiettivo intercambiabile più luminoso mai prodotto da Fujifilm e offre un bellissimo bokeh, con sfondi sfocati estremamente morbidi, raggiungendo al contempo un potere risolvente incomparabile, grazie al suo design di grande diametro. L’obiettivo può anche essere utilizzato a diaframmi più chiusi per incrementare ulteriormente la nitidezza su tutta l’area dell’immagine, permettendo così una grande versatilità di utilizzo.

Il motore autofocus DC all’interno di XF50mmF1.0 consente una messa a fuoco automatica rapida e precisa anche quando le immagini vengono scattate alla massima apertura F1.0. Poiché ciò comporta una profondità di campo estremamente ridotta, l’obiettivo è in grado di sfruttare al meglio anche la funzione Face / Eye AF delle fotocamere della Serie X per ottenere la massima precisione di messa a fuoco durante lo scatto di ritratti, cosa piuttosto difficile da ottenere quando si mette a fuoco manualmente.

Per le occasioni in cui è richiesta la messa a fuoco manuale, come durante la registrazione di video, l’anello di messa a fuoco manuale fornisce 120 gradi di rotazione per un controllo preciso e migliorato e una corsa rapida attraverso tutta la gamma di messa a fuoco fino all’infinito. Infine, nonostante sia un obiettivo F1.0 con un grande diametro, il suo peso, le sue dimensioni e la tenuta agli agenti atmosferici lo rendono una scelta pratica e necessaria per qualsiasi professionista.

FUJINON XF50mmF1.0 R WR sarà in vendita da fine settembre 2020 al prezzo suggerito al pubblico di € 1.649,99 iva compresa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Profondità di campo incredibilmente ridotta

XF50mmF1.0 R WR è composto da 12 elementi suddivisi in 9 gruppi e contiene anche un elemento asferico e due elementi ED, per un controllo ottimale dell’aberrazione sferica. Utilizzato alla sua apertura massima F1.0, XF50mmF1.0 R WR può produrre una profondità di campo sorprendentemente ridotta. Il suo diaframma arrotondato restituisce un bokeh ampio e uniforme per un aspetto professionale, per creare ritratti con una semplicità sorprendente e una qualità quasi tridimensionale, con una straordinaria nitidezza da bordo a bordo. Sfruttando la capacità di messa a fuoco selettiva, mantenendo a fuoco solo gli occhi del soggetto, si possono ottenere immagini accattivanti e originali sui soggetti in primo piano. Tuttavia, XF50F1.0 non è esclusivamente per i ritratti; utilizzato durante una sessione di street photography, o in situazioni di reportage, grazie a una capacità di separazione dei piani senza eguali, dona pulizia e ordine agli sfondi più complessi e invadenti, restituendo immagini impattanti e pulite in cui il soggetto in primo piano acquista tutto il suo valore.

Perfetto per scatti in condizioni di scarsa illuminazione

L’ampia apertura di diaframma di XF50mmF1.0 R WR permette maggiore flessibilità quando ci si trova in condizioni di scarsa illuminazione. Di notte, o in interni bui, XF50mmF1.0 R WR offre le aperture più ampie mai viste su un obiettivo XF, in modo che arrivi più luce possibile al sensore. L’obiettivo XF50mmF1.0 R WR permette di impostare facilmente tempi di scatto più rapidi per congelare il movimento e di utilizzare impostazioni ISO inferiori, così da ridurre il rumore e risaltare i dettagli più fini. In alternativa, combina impostazioni ISO elevate con l’apertura F1.0 per un’incredibile versatilità in tutte le applicazioni dove c’è una scarsa illuminazione come per esempio l’astrofotografia.

Il primo obiettivo al mondo F1.0 con autofocus per fotocamere mirrorless

Essendo il primo obiettivo autofocus F1.0 al mondo*1 realizzato per un sistema mirrorless, incluso il full frame, XF50mmF1.0 porta più luce al sensore rispetto a qualsiasi obiettivo XF precedente, consentendo all’autofocus di funzionare a un livello di luminanza di -7EV. Il limite precedente del livello di luminanza di -6EV è stato raggiunto utilizzando obiettivi con un’apertura massima di F1.4*2. Gli utenti della Serie X dispongono quindi ora di un autofocus rapido e preciso in grado di lavorare in condizioni di scarsa illuminazione e di semi oscurità. Con i vantaggi aggiuntivi del PDAF (Phase Detection Autofocus) sul sensore, Face / Eye AF e un potente motore DC, è possibile inoltre eseguire un autofocus preciso e veloce, anche con una profondità di campo estremamente ridotta.

Precisa messa a fuoco manuale

Per sfruttare al massimo la ridotta profondità di campo, la messa a fuoco deve essere particolarmente precisa. Di conseguenza, XF50mmF1.0 ha una ghiera di messa a fuoco otto volte più accurata di qualsiasi obiettivo XF precedente. Ciò rende possibile cambiare la messa a fuoco, dalla distanza minima all’infinito, in modo estremamente preciso. Per questo, XF50mmF1.0 R WR è dotato di un anello di messa a fuoco con 120º di rotazione, per una messa a fuoco manuale senza errori e impeccabile quando si utilizzano le modalità Focus Peaking e Focus Assist della propria fotocamera Serie X. I 120º di rotazione rendono anche i movimenti dell’autofocus particolarmente accurati e rapidi, mentre l’ingegneria dell’obiettivo è progettata per ridurre al minimo gli effetti di spostamento della messa a fuoco durante la composizione delle immagini.

Progettato per le immagini del futuro

Nonostante sia un obiettivo luminoso con apertura F1.0, è possibile utilizzare XF50mmF1.0 R WR per realizzare foto straordinarie praticamente ovunque. Con una lunghezza di 103,5mm e un peso di 845 grammi, l’obiettivo risulta ancora compatto e portatile. Come tutti gli altri obiettivi XF resistenti alle intemperie, è sigillato in 11 punti per una protezione dall’umidità e dalla polvere, oltre ad essere utilizzabile a temperature fino a -10°C. Se abbinato a un corpo macchina digitale mirrorless della Serie X resistente alle intemperie, con specifiche simili, XF50mmF1.0 R WR consente di realizzare immagini uniche negli ambienti più difficili e ostili.

*Si consiglia agli utenti di aggiornare il firmware della propria fotocamera alla versione più recente per consentire la correzione del “color shading” all’angolo di incidenza per F1.0.

*1 Tra gli obiettivi intercambiabili per fotocamere digitali mirrorless, secondo una ricerca Fujifilm al 3 settembre 2020.

*2 Quando montati su X-Pro3 e X-T4