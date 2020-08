MTV Video Music Awards 2020

Si terrà domenica 30 agosto al Barclays Center di Brooklyn a New York la 37° edizione degli MTV Video Music Awards, il primo grande evento ospitato nella città americana dalla diffusione della pandemia di Covid 19. La serata, che prevede esibizioni trasmesse da varie location in tutta la città, avrà tra i protagonisti molti nomi importanti seguiti nel nostro paese dal team Virgin Records (Universal Music Italia) come LADY GAGA, BTS, DABABY, LEWIS CAPALDI E MACHINE GUN KELLY.

LADY GAGA – che si presenta all’appuntamento con 9 nomination – salirà sul palco con Ariana Grande per cantare live il singolo “RAIN ON ME” tratto dall’ultimo disco “CHROMATICA”.

Il brano è stato un grande successo questa estate nel nostro paese raggiungendo il podio dei brani più trasmessi dalle radio e il disco d’oro.

I VMA ospiteranno anche LEWIS CAPALDI, il giovane artista scozzese che abbiamo visto a febbraio sul Palco del Festival di Sanremo, in soli due anni ha conquistato tutto il mondo grazie alla sua simpatia e alla sua musica con il suo singolo “SOMEONE YOU LOVED” (tre volte disco di Platino in Italia) prima, l’album “DIVINELY UNINSPIRED TO A HELLISH EXTENT” (oro in Italia) e poi con i singoli “BEFORE YOU GO” (disco di Platino nel nostro paese), “HOLD ME WHILE YOU WAIT” (Oro) e “BRUISES” (oro).

Atteso agli MTV VMA anche l’artista più ascoltato questa estate al mondo su Spotify: DABABY.

Il rapper dei record – tra i volti più nuovi della scena urban americana – ha ottenuto il disco di Platino in Italia con il suo singolo “ROCKSTAR” e ha davanti a sé una luminosa carriera ad attenderlo.

In attesa di pubblicare il suo nuovo album “Tickets to My Downfall” (atteso per il 25 settembre) e il nuovo singolo “Concert for Aliens” in radio da venerdì 4 settembre, MACHINE GUN KELLY si esibirà durante la notte di New York per confermare al mondo il suo incredibile talento e il suo carisma.

L’edizione n.37 dello Show di MTV vedrà inoltre la partecipazione della band coreana più amata al mondo, i BTS. L’ultimo album dei BTS “MAP OF THE SOUL: 7 ∼ THE JOURNEY ∼” – disco in giapponese della band di punta del K pop mondiale – è disponibile in Italia in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali. L’album è il settimo della loro carriera e il quarto in lingua giapponese.