Sensi d’Estate 2020 XIX Edizione

Tutti i mercoledì dal 15 Luglio al 19 Agosto 2020 ore 21,30

dalla lirica alla narrazione teatrale, da Edith Piaf a Federico Fellini e molto altro

Museo Tattile Statale Omero – Corte della Mole, Ancona

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria

ANCONA – Anche quest’anno il Museo Omero conferma la rassegna “Sensi d’Estate” giunta alla XIX edizione: spettacoli teatrali e concerti gratuiti, tutti i mercoledì dal 15 luglio al 19 agosto 2020 nella corte della Mole a partire dalle ore 21,30. La novità è la prenotazione obbligatoria al 335 56 96 985 con assegnazione del posto a sedere chiamando dal giovedì al lunedì antecedenti lo spettacolo.

SPETTACOLI E CONCERTI – La rassegna si apre con lo spettacolo di punta di questa edizione mercoledì 15 luglio con Syusy Blady, conduttrice televisiva e cabarettista italiana accompagnata dagli Ánema. Con lo spettacolo MISTER PER CASO viaggeremo tra miti, curiosità archeologiche e simboli segreti, in compagnia di Syusy, una turista non-per-caso che da vent’anni va a caccia di misteri che, se svelati, potrebbero cambiare la storia come crediamo di conoscerla. Gli Ànema accompagneranno con un programma di musiche dal mondo questo viaggio nel tempo e nello spazio, proponendo originali versioni strumentali di alcuni tra i brani più emozionanti del genere.

Mercoledì 22 luglio si continua a viaggiare con la musica dei VOYAGE TRIO che ci propone il concerto VIAGGIO INTORNO AL MONDO. Christian Riganelli (fisarmonica), Luca Mengoni (violino), David Padella (contrabbasso) presentano un percorso musicale che attraversa paesi e tradizioni culturali differenti, da composizioni originali alla musica popolare brasiliana, passando per alcune delle più celebri melodie da film fino ad arrivare alle taglienti e passionali sonorità del nuevo tango.

Mercoledì 29 luglio è la volta dello spettacolo teatrale MOI POUR TOI – EDITH PIAF, le sue canzoni e le lettere d’amore a Marcel Cerdan. Saranno due artiste ad allietare la serata: Maria Grazia Barboni Carniani, voce e chitarra, porta le note di Edith Piaf alla Mole e Milena Costantini, voce narrante, interpreta, dopo averne tradotto e adattato il testo, “Moi pour toi”.

Mercoledì 5 agosto va in scena RAPTUS, mappa per l’invisibile di Luca Talevi, voce narrante e Federico Paolinelli, pianoforte. Una lettura teatrale che affronta l’insolito tema della follia a volte in maniera drammatica, a volte ironica. Un uomo alla ricerca ossessiva di qualcosa, di cui avverte l’ingombrante mancanza. Una parte che cerca il suo tutto, che attraverso un monologo paradossale, ridicolo e doloroso, si interroga sul senso di infelicità e incompletezza.

Mercoledì 12 agosto, il Museo Omero e la FORM Fondazione Orchestra Regionale delle Marche in collaborazione con gli Amici della Lirica “Franco Corelli” di Ancona presentano il concerto GALA BELCANTO, le più belle arie d’opera italiane di Verdi e Puccini. Il grande soprano Marta Torbidoni, cantante di straordinaria bravura che sta calcando importantissimi palchi internazionali, ci incanterà intonando arie d’opera famosissime come “D’amor sull’ali rosee” da Il Trovatore o “Un bel di’ vedremo” da Madama Butterfly, accompagnato dalla Form Opera Ensemble.

Mercoledì 19 agosto la rassegna chiude con TRIBUTO A FEDERICO FELLINI. Nel centenario della nascita 1920- 2020. Il Nino Rota Ensemble, acclamato quintetto che da oltre venti anni promuove e divulga la musica del compositore da cui prende il nome, allieterà la serata ricordando il regista attraverso alcune delle colonne sonore più conosciute dei suoi film, da Amarcord a La Dolce Vita.

La mostra che accompagna l’estate del Museo Omero è “TOCCAR CON MANO I LONGOBARDI”, che permette di esplorare tattilmente i modellini di sette monumenti con i relativi contesti territoriali del sito seriale “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere 568-774 d.C.”. La mostra e il Museo Omero sono aperti e visitabili nelle serate di Sensi d’Estate dalle ore 21 alle 24. Ingresso libero.

Prima degli spettacoli dalle ore 20 sarà possibile degustare gli ottimi apericena a tema del Mica Mole!, nuovo bar della Corte, gestito dalla Cooperativa Sociale “Lavoriamo Insieme” di Loreto.

Prenotazione obbligatoria al numero 327 91 48 137.

Gli spettacoli si svolgono all’aperto, nella corte della Mole Vanvitelliana

In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso l’Auditorium “O. Tamburi” – Mole Vanvitelliana.

INFO MUSEO OMERO E MOSTRA “Toccar con mano i Longobardi”

Ingresso libero con prenotazione consigliata al 335 56 96 985

Orario luglio e agosto della Mostra e del Museo Omero

martedì, mercoledì, giovedì e sabato 17-20; venerdì, domenica e festivi 10-13 e 17-20.

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Museo Tattile Statale Omero, Mole Vanvitelliana, Banchina Giovanni da Chio 28, 60121 Ancona

www.museoomero.it

