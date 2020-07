Orofino, “Scrivimi quando”

Orofino

Il nuovo singolo “Scrivimi quando”

Dal 17 luglio in radio

e disponibile su tutte le piattaforme digitali

Arriva in radio da venerdì 17 luglio e sarà disponibile in digitale “Scrivimi quando” (Maqueta Records/Artist First), il nuovo singolo di Orofino, al secolo Giovanni Orofino.

La canzone nasce dall’esigenza di raccontare il momento iniziale di un’incertezza sentimentale. Le strofe rappresentano la colonna vertebrale di questo pensiero, che però sui ritornelli si evolve con l’arresa incondizionata all’amore: “Mi fai impazzire, mi fai stare bene”.

“Ho scritto questo brano in uno dei periodi più intensi della mia vita – dichiara Orofino – era l’inizio dell’autunno. L’incrocio tra le stagioni porta sempre aria di cambiamento che si trasforma spesso in musica. Le mie canzoni spesso arrivano in momenti di confusione, infatti il brano oscilla tra un momento malinconico, in cui cerco di allontanare una tempesta sentimentale (strofa) e un altro periodo (ritornello) in cui mi arrendo totalmente al sentimento dirompente dell’amore”.

https://www.facebook.com/orofinonove/

https://www.instagram.com/orofino_/

https://www.youtube.com/orofino

https://spoti.fi/3865NNa

Giovanni Orofino, in arte “Orofino”, è un cantante e compositore di Caltagirone, classe ‘95.

Ama raccontare le sue esperienze di vita attraverso la musica. Inizia così la scrittura del suo primo disco e il 17 maggio 2019 esce con il primo singolo dal titolo “Umore Minore”, che dà il nome anche all’album pubblicato il 27 settembre dello stesso anno.

Partecipazioni:

• Di Summer Festival 2019: primo Premio

• Rocketta Summer Live 2019

• Indiegeno Festival 2019: opening Spaghetti Unplugged

• Alcart Festival 2019: opening Pinguini Tattici Nucleari e Rovere

• Lennon Festival 2019: miglior Arrangiamento, Opening Arisa