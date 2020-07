“Na Sirata I Primavera” – Raffaella Caruso

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download il brano “NA SIRATA I PRIMAVERA” (distribuito da WMusic) dell’artista calabrese RAFFAELLA CARUSO, che anticipa il suo omonimo album in uscita in ottobre.

Il videoclip del brano è online su YouTube, visibile al seguente link: youtube.com/watch?v=BrNrseSISLg.

Scritto dal poeta crotonese Filippo Scalzi, il brano è stato composto e prodotto dal chitarrista Renato Caruso, che ha curato anche l’arrangiamento insieme a Domenico Scordamaglia, per Carren Production.

“NA SIRATA I PRIMAVERA” descrive, attraverso l’uso di tipiche espressioni dialettali, la bellezza di un tramonto che caratterizza una suggestiva giornata di primavera, quel momento in cui le persone rientrano nelle loro case dopo un faticoso giorno di lavoro e possono finalmente riposare.

Il videoclip del brano, diretto da Gennaro Porro, è girato a Petilia Policastro, antico borgo nel Crotonese così intriso di storia da sembrare sospeso nel tempo.

«Quando ho letto la poesia del mio caro amico poeta Filippo Scalzi, me ne sono subito innamorata! – dichiara Raffaella Caruso – Un turbinio di emozioni mi ha attraversato l’anima, mi sono tornati in mente tanti ricordi della mia infanzia narrati da mio nonno. “Na Sirata I Primavera” è un brano che credo possa trasmettere un senso di pace, gioia e amore, misto a una sana nostalgia per le piccole cose della vita quotidiana che un tempo era sufficienti per essere felici!»

Raffaella vanta un’esperienza decennale in gruppi e contesti di musica folkloristica calabrese. Dentista di professione, e mamma di quattro figli, non ha mai smesso di coltivare la propria passione per la musica.