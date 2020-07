Hurts: “Somebody”

In uscita il 4 settembre, il nuovo album tanto atteso FAITH segna una nuova era per il duo avant-garde pop HURTS. Nato da un momento di grandi avversità, il duo ha dovuto combattere contro una stasi creativa che, una volta superata, li ha portati a essere più creativi e più forti di prima.

Dopo aver pubblicato le tracce “Voices”, “Suffer” e “Redemption”, gli HURTS rivelano oggi il quarto estratto, “Somebody” che allarga ulteriormente la gamma sonora del duo, superando ancora una volta i confini dei lavori precedenti.

“Somebody” è un susseguirsi di esplosioni di energia, con gli arrangiamenti spiazzanti di Adam che consentono alla voce di Theo di elevarsi sempre più in alto. Il singolo è accompagnato da un video che dimostra, ancora una volta, la passione del duo per il concettuale, pieno d’arte, potente e carico di significato.

Adam e Theo hanno affermato sulla traccia: “SOMEBODY is a song about defiance, strength and getting back up when you’ve been knocked down. It’s a change of gear from the other songs we’ve released so far, but it showcases an intensity and energy that occupies part of the album.”

HURTS insieme al nuovo singolo, annunciano il loro ritorno nella loro casa spirituale – il palcoscenico dal vivo – per il FAITH WORLD TOUR che si svolgerà in 17 Paesi e durerà tre mesi. Il tour partirà l’11 febbraio 2021 in Azerbaigian prima di fermarsi in Kazakistan, Russia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Bielorussia, Ucraina, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito, dove si terrà uno speciale spettacolo il 16 aprile a Manchester. L’elenco completo delle date è riportato di seguito.

Le prevendite per gli spettacoli in Germania e nel Regno Unito sono disponibili con un pre-ordine di ‘Faith’ tramite il negozio Hurts a partire da mercoledì 5 agosto alle 9:00 BST / 10:00 CEST, mentre la vendita generale per l’intero tour verrà pubblicata venerdì 7 agosto alle 09:00 BST / 10:00 CEST.

Hurts ‘Faith’ World Tour 2021

11/02 – Baku – Azerbaijan

14/02 – Almaty – Kazakhstan

17/02 – Vladivostok – Russia

18/02 – Khabarovsk – Russia

20/02 – Irkutsk – Russia

22/02 – Krasnoyarsk – Russia

23/02 – Novosibirsk – Russia

25/02 – Surgut – Russia

27/02 – Ekaterinburg – Russia

01/03 – Nizhny Novgorod – Russia

02/03 – Kazan – Russia

04/03 – Ufa – Russia

05/03 – Samara – Russia

07/03 – Sochi – Russia

08/03 – Krasnodar – Russia

09/03 – Voronezh – Russia

11/03 – Saint Petersburg – Russia

13/03 – Moscow – Russia

14/03 – Moscow – Russia

21/03 – Helsinki – Finland

23/03 – Tallinn – Estonia

25/03 – Riga – Latvia

26/03 – Kaunas – Lithuania

27/03 – Minsk – Belarus

29/03 – Kharkiv – Ukraine

30/03 – Odesa – Ukraine

31/03 – Kyiv – Ukraine

02/04 – Bratislava – Slovakia

03/04 – Prague – Czech Republic

04/04 – Berlin – Germany

06/04 – Warsaw – Poland

07/04 – Katowice – Poland

09/04 – Munich – Germany

10/04 – Zurich – Switzerland

12/04 – Brussels – Belgium

13/04 – Amsterdam – Netherlands

15/04 – London – UK

16/04 – Manchester – UK