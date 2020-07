Cristiano Godano al festival Ride di Milano

Domani, venerdì 24 luglio, CRISTIANO GODANO, frontman dei Marlene Kuntz, sarà ospite del festival Ride di Milano (ex Scalo di Porta Genova, biglietti disponibili su DICE, apertura porte 20.30).

La serata sarà l’occasione per raccontare trent’anni di Marlene Kuntz attraverso gli aneddoti raccolti nel suo libro “Nuotando nell’aria” (La Nave di Teseo) e per parlare del suo primo disco solista “Mi ero perso il cuore” (Ala Bianca Group / Warner Music). Le parole saranno accompagnate da brani suonati dal vivo in un set acustico. Relatore della serata: Giancarlo Onorato.

“Mi ero perso il cuore” è uscito in digitale, CD e doppio Vinile da collezione 180gr. Un disco che racchiude la nota anima poetica e la peculiare ricerca linguistica di Cristiano Godano, con testi di una musicalità non comune. Come si usa dire “la mente mente”, e questo disco racconta di queste menzogne e del loro potere. La versione in vinile contiene la bonus track Per sempre mi avrai.

È in radio il singolo “Com’è possibile”, un brano che mette l’umanità sul banco degli imputati, citando Bob Dylan “La risposta è lassù / e soffia nell’aria / Quante strade dovrà / di nuovo percorrere / un uomo?”.